La Diosa rompe a llorar al grabar el tema preferido de su papá: "Me encantaría que me escuchara donde quiera que esté"

La cantante cubana La Diosa no pudo contener las lágrimas al grabar una de las canciones más emotivas de su próximo disco, Joyas. Se trata de “Un beso y una flor”, el clásico de Nino Bravo que, además de ser un himno de la música en español, era el tema favorito de su padre.

“En los años que llevo de carrera, nunca me había pasado algo así. Me he tomado muchísimo tiempo para grabar este tema, yo creo que me he demorado más que con cualquier tema en toda mi carrera, pero tiene un motivo, ‘Un beso y una flor’, un tema de Nino Bravo que también es un clásico, otra de las joyas de este disco, era el tema preferido de mi padre”, confesó La Diosa visiblemente conmovida.

En un video publicado en sus redes sociales, se observa a la artista cubana en el momento que comienza a interpretar la canción frente al micrófono, la emoción la sobrepasa y tiene que detenerse porque las lágrimas no la dejan continuar.

“Cuando era niña mi papá me lo cantaba todos los días y me ha sido muy difícil grabarlo. No es fácil que no esté aquí escuchándome grabar su tema. Me encantaría que me escuchara donde quiera que esté”, expresó entre lágrimas.

Su esposo y productor musical del disco, Rey El Mago, dijo que a la hora de hacer la música trató de darle “los matices más sentimentales y bonitos” para que La Diosa pudiera recordar lo que sentía cuando compartía este momento con su padre. Rey también la animó a ver la grabación como un homenaje a su papá y no desde el dolor.

La emotiva versión de “Un beso y una flor” será uno de los temas incluidos en el disco Joyas, que La Diosa presentará oficialmente el próximo 19 de julio en un concierto en el Watsco Center de Miami.

