La desafiante respuesta del fiscal general de Florida a la alcaldesa de Miami-Dade tras solicitud de entrar a Alligator Alcatraz

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, recibió esta semana una respuesta contundente por parte de James Uthmeier, fiscal general de Florida, a su insistente solicitud de acceder al centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz.

Uthmeier ni se tomó el trabajo de responder él directamente, sino que delegó en su director de comunicaciones.

La respuesta fue publicada directamente en la red social X por Jeremy Redfern, director de comunicaciones del fiscal general, quien zanjó el tema con un mensaje escueto y desafiante:

“1) No.

2) No, no y no.

¿Alguna otra pregunta?”

Con esto, Redfern rechazó formalmente las tres peticiones principales de Levine Cava: informes semanales, monitoreo remoto por video y visitas de su equipo a las instalaciones de Alligator Alcatraz.

La petición de la alcaldesa: Acceso y transparencia

Previamente, Levine Cava había enviado cartas a la secretaria de Seguridad Nacional, al fiscal general de Florida y a la División de Manejo de Emergencias del estado, pidiendo autorización para acceder a Alligator Alcatraz junto con parte de su equipo de trabajo, a fin de supervisar la seguridad, las condiciones de los migrantes detenidos y el posible impacto ambiental del sitio.

En sus declaraciones, la alcaldesa fue clara al expresar su preocupación:

“Las medidas federales de inmigración priorizan el miedo y la aplicación de la ley sobre la compasión y la justicia. Estamos viendo centros de detención sobrepoblados aquí mismo en nuestra comunidad, donde los inmigrantes, la gran mayoría sin antecedentes penales, se encuentran en condiciones inseguras”.

Una visita selectiva y críticas desde el Congreso

Mientras se negaba el acceso a la alcaldía, la División de Manejo de Emergencias de Florida organizó una visita para legisladores estatales y miembros del Congreso, prevista para este mismo sábado.

La entrada será limitada exclusivamente a funcionarios electos, sin acompañantes ni personal adicional.

La convocatoria ha sido duramente cuestionada por voces demócratas en el Congreso. La representante Debbie Wasserman Schultz advirtió que se trata de una maniobra para ocultar la realidad del centro:

“Prevemos que ICE y la División de Manejo de Emergencias de Florida intentarán encubrir el trato inhumano a las personas detenidas con una visita limitada y depurada, y respuestas ensayadas”.

Organizaciones civiles también han expresado su escepticismo.

Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, cuestionó abiertamente la falta de transparencia: “Si este lugar es tan bueno, ¿por qué la falta de transparencia? ¿Por qué tanto secretismo?”

Su organización ha pedido a Levine Cava que considere una demanda contra el estado y ha lanzado una campaña pública con vallas publicitarias para generar presión.

Denuncias sobre las condiciones en Alligator Alcatraz

Tanto Univision como NBC6 han reportado durante días sobre las duras condiciones dentro de Alligator Alcatraz, incluyendo:

-Escasez de agua potable.

-Acceso restringido a duchas.

-Temperaturas extremas — desde frío glacial hasta calor peligroso.

Aunque las autoridades estatales negaron rumores sobre muertes en el recinto, el hospital HCA Florida Kendall confirmó que recibió a una persona trasladada desde el centro, sin proporcionar detalles sobre su estado.

En respuesta, la subdirectora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias, Stephanie Hartman, defendió la gestión del centro.

“Los informes sobre las condiciones en las instalaciones son completamente falsos. Las instalaciones cumplen con todos los estándares requeridos y están en buen estado de funcionamiento”, dijo

Aunque la administración de Levine Cava firmó recientemente un acuerdo que permitiría al Departamento Correccional del condado transportar personas detenidas a instalaciones federales, un portavoz de la alcaldesa aseguró que ningún recluso ha sido enviado a Alligator Alcatraz hasta la fecha.