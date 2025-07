¿Está el reguetonero cubano Chocolate en Alligator Alcatraz?

Vídeos relacionados:

La respuesta es no. Chocolate MC no ha sido trasladado al polémico centro de detención de migrantes en Florida, Alligator Alcatraz.

Así lo ha aclarado el periodista de Univision, Javier Díaz, tras la circulación de rumores que apuntan a que el polémico reguetonero estaba en el centro, inaugurado la pasada semana.

"La noticia es falsa, circula en las redes sociales pero no es real. Hasta el momento el músico se encuentra detenido en la cárcel de Miami-Dade y no ha sido transferido a Alligator Alcatraz", explicó el comunicador en sus redes.

No obstante, Díaz no descartó que pueda acabar siendo trasladado allí.

"Pudiera ocurrir pero hasta el momento no ha pasado. Así que no te dejes engañar por páginas no oficiales", concluyó el periodista.

Efectivamente, la ficha policial de Chocolate revela que permanece detenido en MWDC, es decir, en Metro West Detention Center.

Ficha policial de Chocolate (Fuente: Captura de Miami-Dade.gov)

Metro West es el centro de detención más grande del sistema de correcciones del condado de Miami-Dade, con capacidad para albergar hasta 3,098 reclusos varones bajo custodia de niveles máximo, medio y mínimo.

Un mes en prisión

Chocolate lleva más de un mes en prisión. El reguetonero fue arrestado el 2 de junio, tras secuestrar y amenazar con un arma de fuego a un fan, quien estuvo varias horas a merced del reguetonero.

El 5 de junio Chocolate compareció ante la jueza Mindy S. Glazer en Miami, quien determinó que no tuviera derecho a fianza por violar las condiciones de una libertad previa.

En la audiencia, Yosvanis Sierra Hernández -nombre real del artista- negó ante la jueza que esté “loco”, y aseveró que se siente “más seguro en la cárcel”.

“Alguien en la calle está pagando para que me maten como mataron a El Taiger”, dijo también. “Yo no quiero abogado, hasta mi abogado está prestado. Ellos están tratando de venderme como que yo estoy loco”, aseguró.

Chocolate MC Enfrenta cargos por secuestro y robo a mano armada, aunque la pistola que empleó en el incidente era falsa.

El caso se suma a un historial legal que incluye acusaciones de violencia doméstica, posesión de drogas y presunta conspiración para asesinar al supuesto homicida de El Taiger.

Este es el quinto caso abierto en corte en Florida para Chocolate y el noveno arresto en ocho años.

Alligator Alcatraz, el temido destino

Chocolate no ha sido transferido de momento a Alligator Alcatraz, pero allí sí está el reguetonero Leamsy Izquierdo, conocido artísticamente como La Figura, quien denunció las condiciones infrahumanas que enfrenta en el centro de detención de inmigración de Florida.

Izquierdo fue recluido allí tras ser arrestado por cargos criminales y quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En información que hizo llegar a su pareja, el músico subrayó que en el recinto hay unas 400 personas en muy malas condiciones, todos encerrados, sin acceso a luz natural, a una alimentación adecuada ni a higiene básica.