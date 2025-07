Reguetonero cubano Leamsy "La Figura" denuncia condiciones extremas en centro de detención Alligator Alcatraz

El reguetonero cubano Leamsy Izquierdo, conocido artísticamente como La Figura, denunció las condiciones infrahumanas que enfrenta en el centro de detención de inmigración en Florida Alligator Alcatraz, donde permanece recluido tras ser arrestado por cargos criminales y quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Llevo cuatro días sin bañarme, no hay agua, no hay pasta de dientes, no te sacan ni un minuto al aire. Estamos en una jaula de mayas perles con las luces encendidas las 24 horas y los mosquitos parecen elefantes”, relató el artista en una llamada telefónica divulgada por Katia Figura en Instagram y compartida por influencers cubanos.

Nacido el 28 de junio de 1991, La situación de Leamsy se complicó legalmente el pasado 2 de julio, cuando fue arrestado en el condado de Miami-Dade.

Fue acusado de agresión agravada con arma mortal y agresión simple, y trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center a la 1:59 p.m., con una fianza total de 6,000 dólares (5,000 por el cargo más grave y 1,000 por el otro).

Pese a que legalmente podría pagar la fianza para salir en libertad, su caso quedó bloqueado por una orden de retención migratoria (ICE hold), que impide su liberación inmediata, informó AmericaTeVé. Esta medida permite a las autoridades federales mantenerlo detenido mientras evalúan su estatus migratorio y si procede su deportación.

En la llamada telefónica, La Figura afirma que están “como a menos dos grados. Todo el mundo en camiseta, temblando, dando tremendo berro. Esto es un infierno. No hay oficiales latinos, son chamacos afroamericanos o mujeres súper racistas”, denunció, señalando además que no hay atención médica ni respeto a los derechos básicos de los detenidos.

El músico subrayó que en el recinto hay unas 400 personas en condiciones similares, todos encerrados, sin acceso a la luz natural, a una alimentación adecuada ni a higiene básica.

Las palabras de Leamsy han generado indignación y alarma entre sus seguidores y en la comunidad cubana que sigue de cerca la situación de los migrantes detenidos en Alligator Alcatraz. El caso ha encendido el debate sobre los abusos en centros de detención y el trato a los migrantes en procesos judiciales o con retenciones de ICE.

