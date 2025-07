“No es disfraz, es pobreza”: Locutora enfrenta a ministra que negó existencia de mendigos en Cuba

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, desató una ola de indignación tras declarar en el Parlamento que en Cuba “no hay mendigos”, sino personas “disfrazadas de mendigos” que han encontrado una forma “fácil” de ganarse la vida sin trabajar formalmente.

Las palabras, pronunciadas en una comisión de trabajo de la Asamblea Nacional, no solo negaron la existencia del fenómeno de la pobreza extrema en el país, sino que criminalizaron abiertamente a quienes deambulan por las calles en busca de comida o limosna.

“Cuando usted le mira las manos, cuando le mira las ropas… están disfrazados de mendigos”, sentenció Feitó.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Una de las respuestas más contundentes llegó de la locutora cubana Laritza Camacho, quien escribió en Facebook un emotivo texto en redes sociales en defensa de los más vulnerables.

“Realmente le he mirado las manos y la cara y los dientes y hasta el alma a muchos mendigos… No hablo ya de los viejitos que tienen casa pero viven solos y en pobreza extrema… También (hay que decirlo) existe el alcohólico que limpia parabrisas y va cayendo cada vez más abajo… pero no podemos olvidar que son seres humanos que necesitan ser atendidos socialmente”, dijo.

De manera tajante subrayó: “Con muchos hubiera podido evitarse que llegaran a tal degradación”.

Camacho criticó el simplismo del discurso oficial, señalando que la situación de los niños de la calle es “un tema tan complejo y difícil que merece un aparte en el estudio social y el discurso, un discurso que no debe ser en blanco y negro ni expuesto de manera tan elemental y plana”.

Con palabras viscerales, la locutora evocó imágenes que contrastan fuertemente con la visión oficial: “Los he visto bañándose en la fuente de Mercaderes, preguntar cuánto vale la sopa para pagarla... los he visto con dolor de muelas y con escrotos gigantes por alguna hernia… Los he visto muy viejos y honestos, querer hacer algún trabajito, llorar con el pan en la mano…”

Y añadió con crudeza: “También hemos visto cómo los recogen cuando hay algún evento importante en la ciudad o el país, para que, al menos mientras dure el evento, no deambulen. No puedo negar lo que han visto mis ojos. Lo que he tocado no es una estadística de la ONEI... es parte de la vida en la capital y en toda Cuba”.

La comunicadora concluyó con un llamado a la empatía y a la honestidad social: “Tenemos un problema y somos responsables. El discurso no puede estar más limpio que las manos que piden limosnas.”

También el economista cubano Pedro Monreal arremetió contra las palabras de Feitó.

En X, escribió: “La ‘ministra’ de los salarios y pensiones de miseria ha hecho el discurso más insolentemente reaccionario de ‘la continuidad’. Dice que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Debe ser que también hay gente disfrazada de ‘ministra’”.

Y sentenció: “Parece que a la ‘ministra’ no le importan los pobres, sino que se vean. Los tilda de borrachos, simuladores e ilegales. Señora, el combate es contra la pobreza, no contra los pobres. Detenga esos desvaríos y proponga salarios y pensiones decentes".

Las reacciones reflejan un profundo malestar ante una realidad que, lejos de desaparecer por decreto, sigue presente en cada esquina de la isla.

Como dijo Camacho, “los invito a caminar por las calles sin comisión de embullo, sin aplausos. Los invito a preguntar por cada historia”.

