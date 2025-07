Ministra cubana niega a los mendigos y un economista le responde con contundencia

La comparecencia este lunes de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, ante una comisión del Parlamento, donde afirmó, sin escrúpulo ni cargo de conciencia, que en Cuba no hay mendicidad sino “personas disfrazadas de mendigos”, recibió una contundente respuesta del economista Pedro Monreal: “Debe ser que también hay gente disfrazada de ‘ministra’”.

En su turno al micrófono ante miembros del órgano legislativo cubano, Feitó negó con rotundo cinismo la existencia de mendigos en el país y criminalizó sin ambages a las personas que buscan comida en la basura, piden limosna o duermen en las calles, pronunciamientos que han desatado reacciones airadas y acérrimas críticas de cubanos en redes sociales.

Captura de X/Pedro Monreal

Una de las voces que en las últimas horas han salido a refutar los desatinos de la titular cubana ha sido la de Monreal, un analista y crítico sistemático de las políticas y decisiones de la cúpula gobernante de la isla, quien calificó de reaccionarias las palabras de Feitó.

“La ‘ministra’ de los salarios y pensiones de miseria ha hecho el discurso más insolentemente reaccionario de ‘la continuidad’”, sostuvo el economista.

“Dice que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Debe ser que también hay gente disfrazada de ‘ministra’”, ironizó en un hilo en la red social X, donde puso en jaque a la alta funcionaria del régimen que, con mano dura, lleva las riendas de los asuntos laborales y los programas de asistencia social en el país.

“Parece que a la ‘ministra’ no le importan los pobres, sino que se vean. Los tilda de borrachos, simuladores e ilegales”, recalcó Monreal.

“Señora, el combate es contra la pobreza, no contra los pobres”, le advirtió, al tiempo que la conminó a que “detenga esos desvaríos y proponga salarios y pensiones decentes”, habida cuenta del limitado poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados cubanos frente a la galopante inflación y la agravada crisis económica en Cuba.

Feitó se atrevió a decir este lunes ante la Asamblea Nacional que quienes viven en las calles del país fingen ser mendigos, pero no lo son. “Hemos visto personas aparentemente mendigos; cuando usted les mira las manos, cuando usted les mira las ropas que llevan esas personas están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos”, afirmó, y los acusó de encontrar “un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar con las formalidades que corresponde”.

La dirigente tildó a los ciudadanos que el régimen llama “deambulantes” de borrachos y buscadores de “una vida fácil”, sin referirse a las causas estructurales del fenómeno ni admitir la ineficacia de las medidas impulsadas por el ministerio que encabeza para erradicarlo.

Ante el grave problema que se ha agudizado en los últimos años en proporción directa con el agravamiento de la crisis económica, Feitó se permitió minimizarlo y desvirtuar el trasfondo del fenómeno social: “Normalmente, le decimos conducta deambulante a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas (…), eso no es un deambulante, esa es una persona que ha buscado un modo de vida fácil, en un semáforo limpiando parabrisas, y posiblemente después con ese dinero lo que va es a tomar bebidas alcohólicas en la esquina”.

En su afán negacionista de una realidad que es evidente para cualquiera que transite por las calles cubanas, la funcionaria no dudó en burlarse de las personas que buscan alimentos en los contenedores de desechos.

“Los buzos están en el agua. Esas personas que están en los tanques de basura, tirando la basura hacia el piso, revolviendo la basura, buscando latas... esas personas, como algunos dicen: ‘no, están buscando comidas en los basureros’, eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer, que no son ciertos”, sostuvo.

A renglón seguido, arremetió contra “esas personas que están recuperando materia prima” y las acusó de “ilegales del trabajo por cuenta propia (…) que están violando el fisco porque están ejerciendo una actividad económica por la que no están ingresando nada”.

Feitó arreció su retórico discurso contra las personas vulnerables que viven en las calles, como si se tratara de enfrentar a un ejército enemigo: “Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y tenemos que combatir todas esas conductas negativas”.

El informe de la ministra contrasta con la realidad del país, donde el 89 % de las familias sufren pobreza extrema, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Incluso, sus palabras este lunes entran en contradicción con declaraciones previas. En febrero pasado, ante la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel, Feitó reconoció que en Cuba existían, hasta entonces, 1,236 comunidades que viven en la miseria.

Además, aseguró que el 96 % de los problemas relacionados con esa extrema pobreza en el país estaban “en proceso de transformación integral”, justo cuando Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia.

