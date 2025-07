Madre inmigrante detenida por ICE jura lealtad a Trump desde prisión: “Lo apoyo hasta la muerte”

Foto © Captura de imagen YouTube Indisputable with Dr. Rashad Richey

Una madre inmigrante, detenida en un centro para indocumentados en California, mantiene firme su apoyo a Donald Trump, el mismo presidente que impulsa la política que hoy amenaza con separarla de su familia.

Arpineh Masihi, de origen iraní-armenio y madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, fue arrestada por agentes de ICE en su propia casa, a pesar de haber vivido en Estados Unidos desde que tenía tres años.

"Está haciendo lo correcto. Muchas de estas personas no merecen estar aquí", dijo desde el centro de detención de Adelanto, donde permanece retenida. "Lo apoyaré hasta el día de mi muerte".

La brutal paradoja de una mujer inmigrante trumpista

Masihi, condenada hace más de una década por robo, reconstruyó su vida tras salir de prisión. Fundó un negocio, se convirtió en voluntaria escolar y creó una familia en Los Ángeles. Pero su pasado la alcanzó en 2025. Fue detenida como parte de las redadas masivas impulsadas por la administración Trump por no tener en orden sus papeles.

Mientras su marido y sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, esperan en casa, la bandera de Trump sigue ondeando en su jardín. “No culpo a Trump, culpo a Biden”, dice su esposo, Arthur Sahakyan, también convencido de que las políticas migratorias del presidente están bien dirigidas.

Arpineh asegura que ama a Estados Unidos y se siente tan estadounidense como cualquier otro, aunque no tenga papeles. Cree que su historial reciente y su rol como madre podrían pesar en su favor para no ser deportada a su país natal, donde podría sufrir consecuencias por ser cristiana.

“Tengo cuatro hijos ciudadanos. No he hecho nada malo en muchos años”, dijo. Mientras, su caso acapara la mirada de la prensa internacional porque ilustra las grietas de un sistema migratorio en Estados Unidos que no perdona errores del pasado, incluso cuando hay integración plena y aportes a la comunidad.

La historia de Arpineh no es aislada. Mientras miles de inmigrantes en EE. UU. temen la deportación, incluso quienes apoyan medidas duras como las de Trump no escapan a sus consecuencias.

