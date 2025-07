Cubana se sorprende con lugar paradisíaco en EE.UU.: "Nunca pensé encontrar playas así en esta ciudad"

Una cubana residente en Estados Unidos se volvió viral en TikTok tras compartir su asombro al descubrir un lugar paradisíaco en el estado de Michigan, que le provocó una oleada de nostalgia y emoción.

“Estoy en una playa en Michigan y, mis cubanos, esto está divino. Hello, hello, mis cubanos de aquí de Michigan, como saben estoy en una playa… realmente no es una playa, es el lago Míchigan, pero ustedes tienen que ver esto qué rico está”, expresó la usuaria @la.bebe0780 mientras mostraba las imágenes del paisaje natural.

El video, disponible en TikTok, muestra una extensa orilla con arena clara, aguas tranquilas, montañas en el horizonte y servicios como parqueos amplios, tiendas y food trucks.

“He sentido la arena en mis pies y me ha dado tantas nostalgias y tantas sensaciones que no lo puedo resumir en un vídeo… eso que están viendo ahí es una montaña inmensa para escalar. Yo no me atreví porque ando con una niña, pero miren qué divino”, narró emocionada.

La cubana no ocultó su sorpresa al ver un sitio tan hermoso en un estado del norte de EE.UU. “Yo me he quedado con la boca abierta porque nunca pensé encontrar aquí en Michigan un lugar así”, comentó.

“Hay parqueos inmensos, food trucks, una tienda de playa, y esta playa que en realidad es un lago… pero miren qué cosa más bella. A mí me encanta. Así que vengan y disfruten ustedes también”, recomendó a sus seguidores.

