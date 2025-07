La influencer cubana Claudia Artiles compartió un emotivo video desde el hospital donde permanece con su pequeño hijo Marlon, quien fue diagnosticado con neumonía y una infección en los oídos. En las imágenes, Claudia aparece visiblemente afectada, mientras explica que ambos han estado enfermos y que, tras días de síntomas, decidió llevar al niño a recibir atención médica.

“Sé que muchas personas están preocupadas por Marlon y por mí. Yo hace muchos días que no me conecto, pero Marlon ha estado enfermo y yo también con el catarro. Cuando decidí traerlo al médico es porque noté que algo no estaba bien”, expresó la joven madre en el video publicado en TikTok e Instagram.

Claudia aseguró que el pequeño está siendo tratado con antibióticos y todos los cuidados necesarios para superar la neumonía. También indicó que ella misma está bastante afectada por un fuerte catarro y que probablemente necesite tratamiento médico. “Les hice este video para que supieran que dentro de lo que cabe estamos bien. Él está dormitido”, añadió, mostrando al pequeño de dos años descansando.

Las imágenes han conmovido a miles de seguidores y desataron una oleada de comentarios. Muchos le enviaron bendiciones, mensajes de aliento y apoyo emocional, mientras otros cuestionaron su manejo inicial de la situación y el uso frecuente de redes sociales.

Captura de Instagram

“Claudia, no llores, lo estás haciendo bien. Todos aprendemos a ser madres poco a poco”, escribió una usuaria.

“Dedícale más tiempo a tu bebé. Las redes pueden esperar”, opinó otra internauta.

La joven influencer ha recibido tanto críticas como muestras de solidaridad. En la mayoría de los mensajes predomina la preocupación por la salud del niño y el deseo de que ambos se recuperen pronto.

Claudia Artiles, conocida por compartir su día a día como madre y por su cercanía con los seguidores, ha prometido mantener a su comunidad informada sobre el estado de salud de Marlon y su evolución. "Todo va a estar bien", escribió en una historia junto a una foto desde la sala de emergencias.

