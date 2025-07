Un joven cubano ha emocionado a miles de usuarios en TikTok al cumplir una promesa que le hizo a su madrina cuando apenas tenía seis años: regalarle el árbol de Navidad más grande posible una vez que saliera de Cuba.

En el video subido por @_rdyplopez_, que ya supera los 6.800 “me gusta” y acumula cientos de comentarios, se ve al joven llegar con un enorme paquete azul, que contenía dentro un árbol de Navidad, mientras su madrina lo espera con los brazos abiertos y visiblemente conmovida. "Dime que te prometí yo a ti cuando era chiquitico", se escucha decir a este joven en el video mientras abraza a su madrina.

“Yo tan solo tenía 6 años cuando le prometí a mi madrina que el día que me fuera de Cuba le daría el árbol de Navidad más grande que hubiera, el que tanto soñó algún día. No es el hombre, es su palabra”, escribió en el emotivo texto que acompaña el video.

La reacción en redes no se hizo esperar. Comentarios como “Ese árbol estará puesto todo el año, siempre será Navidad” o “La palabra vale más que cualquier detalle” reflejan el impacto emocional del gesto. Otros compartieron sus propias historias de promesas familiares, como una usuaria que recordó: “Mi mamá también me decía ‘mija, yo quisiera un arbolito bien grande’. No le pude cumplir su sueño”.

Además de los mensajes de bendición y admiración, muchos usuarios le han pedido al joven que comparta el video del árbol ya armado para ver la alegría completa de su madrina. Él ha respondido prometiendo una segunda parte: “Toca hacer el video del árbol para que lo vean”.

Esta historia de gratitud y fidelidad a la palabra dada ha tocado el corazón de muchos cubanos dentro y fuera de la Isla, especialmente en un contexto donde los gestos sencillos pueden tener un gran significado.

