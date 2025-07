Claudia Artiles, influencer cubana, compartió una actualización desde su hogar tras el ingreso hospitalario de su hijo Marlon por neumonía e infección de oído. A través de un video publicado en TikTok, la joven madre aseguró que el niño “está mejorando”, recibe antibióticos y se encuentra en recuperación con buen ánimo.

Pero la buena noticia vino acompañada de una fuerte respuesta a las críticas que ha recibido por su rol como madre. En particular, Claudia reaccionó a un comentario que la cuestionaba por “no prestarle atención al niño” y por “priorizar las redes sociales”. Su contestación no tardó en hacerse viral.

“Déjame hacerte una pregunta. Son las 11:52, ¿tu hijo a esta hora está almorzando una sopa de carne de res? No, ¿verdad? Pues el mío sí, porque para eso tiene una madre que se ocupa de él”, dijo Artiles, visiblemente molesta, y añadió: “Mi hijo recibe toda la atención del mundo. Si no está conmigo, está con su padre o su nana”.

Además, defendió su trabajo como creadora de contenido: “Las redes son mi trabajo, no voy a dejarlas porque es a lo que me dedico. Dejé de poner a Marlon en los lives porque me hicieron la vida un yogur… Sáquenme el pie”.

La respuesta generó una avalancha de reacciones: algunas usuarias criticaron su tono, pero la mayoría salió en su defensa. Comentarios como “eres una gran madre”, “no dejes que te ataquen” y “la gente no entiende que esta es tu forma de trabajar” inundaron la sección de respuestas.

Claudia también respondió a sus seguidoras aclarando que no se siente afectada por los ataques: “Yo respondo unos cuantos al mes porque da dinero, no porque me molesta. A estas alturas, nada me afecta de las viejas chismosas”, escribió con ironía.

En medio de la polémica, la influencer no dejó de agradecer a quienes se han preocupado por la salud de su hijo. “Está mejorando, tiene buen ánimo. Está con antibiótico dos veces al día”, afirmó.

