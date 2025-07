Patrulla Fronteriza de Florida detiene a cubano que cumplió 20 años de cárcel en EE.UU.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) en Florida arrestaron a un inmigrante indocumentado cubano, que cumplió 20 años de cárcel tras ser condenado por agresión sexual a mano armada y otros delitos graves.

La detención fue anunciada este miércoles por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en una publicación en su cuenta en X.

Las autoridades precisaron que el cubano, cuyo nombre no se dio a conocer, tenía una orden de deportación previa en 1999 y pasó dos décadas en prisión. Además de agresión sexual a mano armada, tenía condenas por robo de vehículos, distribución de cocaína y posesión de arma de fuego, según la información difundida por CBP.

“Estados Unidos ya no es un refugio seguro para indeseables como él; será deportado”, advirtió el mensaje de la agencia federal.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en EE.UU., Michael W. Banks, compartió la publicación y señaló: “Protegemos la frontera para que el peligro no llegue a su puerta. Los delincuentes no tienen cabida en nuestras comunidades, y nos aseguramos de que no se queden”.

En las últimas horas han salido a la luz varios arrestos y deportaciones de inmigrantes cubanos en EE.UU. con condenas previas o cargos penales por graves delitos.

Agentes federales de inmigración detuvieron en Nueva York a Geraldo Lunas Campos, quien se encuentra ilegalmente en el país y es un delincuente convicto, con un violento historial delictivo que incluye abuso sexual a un niño menor de 11 años y agresión agravada con un arma.

Ariochy Morán, otro cubano en situación irregular que había sido condenado previamente por intento de actos lascivos contra un menor de menos de 12 años, fue arrestado el martes en Miami. Ambos se encuentran bajo custodia del ICE en espera de su expulsión del país.

La víspera, EE.UU. deportó a cinco migrantes de distintas nacionalidades al reino africano de Esuatini, entre ellos a un cubano, en el marco del programa de expulsiones a terceros países que ha puesto en marcha la administración del presidente Donald Trump.

Se trata de Roberto Mosquera Del Peral, cuya identidad no se dio a conocer en un inicio en el anuncio oficial hecho por la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Mosquera Del Peral fue detenido en junio pasado y acumula condenas por homicidio en primer grado y agresión con agravantes, agresión con agravantes a un agente de policía con un arma, hurto mayor de vehículo, fuga agravada por conducción temeraria y evasión de la policía. Además, las autoridades confirmaron que era miembro de la pandilla Latin Kings.

Asimismo, trascendió este miércoles que la administración Trump deportó a Cuba al exfuncionario del Ministerio del Interior Daniel Morejón García, implicado en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021.

Morejón García ocultó sus vínculos con el régimen cubano y su papel en el aparato represivo, al ingresar a EE.UU. El 30 de abril fue detenido en el sur de Florida por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en coordinación con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Ese mismo día, un juez ordenó su expulsión, que se hizo efectiva el 30 de mayo pasado.

También en mayo, fueron deportados a Sudán del Sur ocho inmigrantes con antecedentes penales, entre ellos los cubanos Enrique Arias Hierro, de 47 años, y José Manuel Rodríguez Quiñones, de 54.

Arias Hierro, quien fue detenido el 2 de mayo de 2025, había sido condenado por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y otros delitos; mientras que Rodríguez Quiñones, arrestado el 30 de abril, tenía condenas por intento de asesinato en primer grado con arma, agresión, hurto y tráfico de animales caninos.

El vuelo en el que fueron deportados Arias Hierro y Rodríguez Quiñones fue el primero realizado por ICE con destino a un país africano, luego de que la administración Trump decidiera expulsar a terceros países a delincuentes extranjeros convictos que no son admitidos por sus naciones de origen, como sucede con el gobierno de La Habana.

Se han reportado decenas de arrestos de ciudadanos cubanos en los últimos meses; muchos de ellos ya han sido deportados, mientras que otros están en espera de su expulsión.

En caso de que Cuba no los reciba de vuelta, el gobierno estadounidense puede enviarlos a un tercer país, avalado por la Corte Suprema, que a fines de junio autorizó al presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de inmigrantes a países distintos a sus lugares de origen.

