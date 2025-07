"¿Me vas a dejar hablar?": El divertido encontronazo entre La Melliza y su nuera en gender reveal

El gender reveal de la primera nieta de La Melliza de Miami tuvo de todo: música, perreo hasta el suelo, emociones... y también una escena que provocó carcajadas entre los invitados. En medio del evento, el presentador @geovany.mc lanzó una pregunta sin filtro que se convirtió en uno de los momentos más simpáticos de la tarde.

—“Voy a hacer la pregunta de la tarde: ¿cómo es La Melli como suegra?”, soltó frente a la cámara, micrófono en mano y sonrisa cómplice.

La futura mamá, una joven de 18 años que espera su primer bebé con el hijo de La Melliza, de 20, no dudó en responder: “Ella es así mismo, pero da su espacio”.

Pero ahí no terminó la cosa. La propia Melliza, que no necesita invitación para opinar, saltó entre risas: “¡Yo soy un amor de suegra, no me meto en la vida de ellos!”.

La nuera, sin perder la gracia ni la compostura, le replicó con humor: “¿Me vas a dejar hablar?” Y remató, reafirmando lo dicho: “Ella da su espacio”.

El simpático intercambio se volvió viral en redes sociales, con muchos seguidores celebrando la química entre ambas y el desparpajo tan natural de La Melliza, quien sigue demostrando que no necesita filtros para ganarse al público.

Más tarde, al revelarse que el bebé en camino será una niña, La Melliza no ocultó una pequeña decepción: “Yo quería un varón”, confesó sin rodeos, como había afirmado antes del momento de la revelación. Pero, fiel a su estilo, lo tomó con humor y está deseando conocer a la bebé que nacerá en unos meses.

Entre risas, sinceridad y mucho sabor cubano, La Melliza volvió a hacer de las suyas y dejó claro que, aunque la vida le cambie el título a “abuela”, su personalidad arrolladora sigue más viva que nunca.

