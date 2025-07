El influencer cubano Kenny Robert no se quedó callado ante quienes lo critican por su contenido en redes sociales. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, el también actor decidió responder a un comentario que sugería que había perdido amistades por lo que publica. Su respuesta fue clara, serena, y con mucha clase… pero con filo.

“Últimamente me he dado cuenta de que mucha gente se preocupa con este tipo de cosas. No me interesa, por más fuerte que se escuche, perder amistades que yo sé que están de paso”, dijo Kenny, quien dejó claro que él no tiene que rendir cuentas a nadie más allá de su madre y su público.

Con su estilo frontal y desenfadado, Kenny afirmó que sabe perfectamente lo que ha brindado a cada persona en su vida, y que si eso no fue suficiente, entonces el problema no es suyo: “Probablemente no le he alcanzado, no era lo suficiente para su ego, no para la amistad”.

También tuvo palabras para quienes critican desde las sombras, pero luego se benefician de la visibilidad que él genera. “Curiosamente ese mismo contenido que tanto molesta ha llevado a muchos y muchas a tener visibilidad. Así que tan inútil no debe ser”, soltó.

La respuesta fue celebrada por miles de seguidores, quienes llenaron el post de corazones, aplausos y palabras de apoyo. Comentarios como “Me encanta los knockouts que le metes a los malos comentarios”, “Kenny no trabaja para hacer amigos, trabaja en lo que ama”, o “Has perdido amistades pero has facturado, así que… ¿a quién le importa?” resumen el sentir general.

El creador también habló con orgullo de su personaje Jessica, y de la forma en la que disfruta crear contenido: “Tengo una manera loca de crear, y locas están quedando muchas que no soportan. Me costó tanto subirme al caballo, que va a costar más bajarme de él”.

Aunque muchos esperaban que apareciera Jessica en el video, Kenny decidió responder como él mismo, con autenticidad, sin máscaras ni doble cara. “Mis amistades verdaderas no están expuestas en redes, ni hacen escándalos”, afirmó.

Y como remató al cierre del video: “Las pieles más caras son de serpiente. Así que mucho cuidado con lo que se habla, que las serpientes también se arrastran”. Finísima.

