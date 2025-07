"¡Suave que no sé nadar!": Novia de Yordenis Ugás le ruega calma mientras él acelera en el jetsky

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Yordenis Ugás compartió una divertida anécdota con su pareja, la influencer Olivia RS, durante un paseo en jetsky, que ha sacado más de una carcajada a sus seguidores en redes sociales.

“Estamos en el mar y estoy acelerando duro el jetsky y me dice mi novia: ‘Yordenis, por favor, ¡suave que yo no sé nadar!’”, escribió el campeón en su perfil de Facebook, acompañado de una imagen donde se les ve disfrutando del mar, enfundados en sus chalecos salvavidas.

Con mucho sentido del humor, Ugás relató que intentó tranquilizarla, pero al parecer su discurso de aliento causó más temor que tranquilidad: “Si te caes, que eso no va pasar, pero si pasa no patalees por favor, quédate tranquila y yo te subo, porque si no tengo que darte un piñazo y desmayarte para poder subirte”.

Captura Facebook / Yordenis Ugás

La respuesta de su novia no se quedó atrás: “No, por favor, Yordenis, si es así no me salves, déjame morir tranquilita”, dijo ella dejando claro que es mejor morir ahogada que recibir un golpe del boxeador.

El momento, tan espontáneo como hilarante, provocó carcajadas en ambos, según confesó el propio Ugás: “Los dos comenzamos a reírnos”.

La publicación ya acumula miles de reacciones y comentarios, mostrando el cariño que el público le tiene al pugilista, no solo por sus logros deportivos, sino también por su carisma y cercanía.

