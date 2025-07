Ángel Moya expone a represores de las Damas de Blanco

Vídeos relacionados:

El expreso político cubano Ángel Moya Acosta denunció públicamente este domingo la presencia de dos agentes de la Seguridad del Estado que vigilan la sede del movimiento opositor Damas de Blanco en la barriada de Lawton, La Habana.

Moya, quien junto a su esposa Berta Soler Fernández —líder del movimiento— permanecieron el domingo encerrados en su casa, identificó a los agentes como integrantes de un grupo represivo conocido popularmente como los "Metetrancas", encargados de ejecutar arrestos violentos contra opositores pacíficos.

Uno de los hombres señalados por Moya sería un represor apodado "Cara Prieta", a quien vincula con antiguos actos de represión a los activistas.

“Hace unos cinco o seis años, este individuo me arrestó violentamente durante una marcha dominical de las Damas de Blanco. Para silenciar mi protesta, me tapó la boca y me mordió la oreja derecha”, denunció.

Moya también afirmó haberlo reconocido recientemente en fotografías tomadas durante un operativo de vigilancia contra una logia masónica en la avenida Carlos III, en La Habana, en medio de la expulsión de un líder masón, hecho que él atribuye al control del régimen sobre esas instituciones.

En su mensaje, Moya subrayó que ni él ni Berta Soler salieron este domingo desde la sede del movimiento a ejercer su derecho a la protesta o a participar en actividades religiosas, como suelen hacer cada semana.

“Hoy no salimos, pero seguimos denunciando la represión y exigiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos”, declaró.

Arresto domiciliario tras contacto con diplomáticos

En abril, Moya y Soler fueron puestos bajo arresto domiciliario durante 48 días tras participar en una misa junto al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

“Nos detuvieron en plena vía pública, nos dijeron que estábamos bajo investigación por atentar contra el orden constitucional establecido”, señaló entonces Moya. Ambos fueron llevados a estaciones policiales, donde estuvieron detenidos por más de 24 horas antes de ser liberados bajo medidas cautelares.

Durante ese período, sus teléfonos fueron ocupados y la sede de la organización permaneció sin acceso a Internet, totalmente sitiada por agentes del régimen.

