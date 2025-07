“Sientes que tu vida se acabó”: Crudo informe detalla abusos en tres centros de detención de migrantes en Florida

Vídeos relacionados:

Un amplio y crudo informe elaborado por Human Rights Watch (HWR), en colaboración con Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, ha puesto sobre la mesa un estado de grave deterioro en los derechos humanos de los migrantes detenidos en Florida desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

Basado en 17 entrevistas a personas detenidas, siete familiares, 14 abogados e inspección de datos, el documento expone tratos degradantes, negligencia médica, hacinamiento y represalias psicológicas en tres centros: Krome North, Centro de Transición de Broward (BTC) y Centro Federal de Detención (FDC) en Miami.

Alligator Alcatraz no está incluido en el informe, puesto que fue inaugurado hace menos de un mes. No obstante, las prácticas en Alligator son similares a las narradas en el imponente informe de HWR.

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en el Centro de Detención Federal de Miami, donde un grupo de detenidos quedaron esposados con las manos atadas a la espalda y obligados a arrodillarse para comer de platos desechables, sin sillas ni mesas.

“Teníamos que comer como animales”, relató Pedro, uno de los inmigrantes entrevistados.

Hacinamiento, negligencia y abuso

Desde enero, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato y endureció las políticas migratorias con la orden ejecutiva 14159 y la ley Laken Riley, las detenciones aumentaron drásticamente.

El promedio diario de detenidos se disparó de 37,500 en 2024 a más de 56,000 en junio de 2025, con más del 70% de ellos sin antecedentes penales.

Florida, con más del 76% de sus agencias de orden público asociadas al ICE mediante acuerdos 287(g), se ha convertido en uno de los epicentros de esta ofensiva.

Las tres cárceles estudiadas en el informe operan por encima de su capacidad, y Krome ha llegado, incluso, a triplicar su límite operativo.

El informe documenta el uso de autobuses para retener a detenidos durante más de 24 horas, sin comida, agua ni acceso a baños.

“El autobús olía fuertemente a heces”, relató un hombre.

Otros describieron haber pasado hasta 12 días hacinados en salas gélidas sin ropa de cama ni abrigo, conocidas como “la hielera”.

Violencia institucional y muerte

En abril, en el FDC, un equipo antidisturbios arremetió contra inmigrantes que protestaban por la falta de atención médica a un hombre que tosía sangre.

El personal apagó la cámara de vigilancia, según denuncias. Varios detenidos resultaron heridos tras recibir una golpiza, y uno sufrió una fractura en un dedo.

A las denuncias de violencia física se suman la desatención médica ante enfermedades crónicas como VIH, hipertensión y cálculos biliares, que son sistemáticamente ignoradas.

En Krome, una mujer fue devuelta tras una cirugía de urgencia sin medicación; otro paciente con hernia esperó tres semanas para atención.

El informe vincula estas prácticas con al menos dos muertes: Maksym Chernyak, un ucraniano de 44 años; y Marie Ange Blaise, una haitiana de 44 años detenida en BTC, quienes fallecieron tras no recibir atención médica oportuna.

Las mujeres, procesadas en un centro masculino como Krome, eran obligadas a usar baños a la vista de hombres, sin privacidad ni acceso a atención médica adecuada.

Algunas fueron devueltas a celdas frías tras cirugías sin recibir los medicamentos prescritos.

Un sistema que castiga el sufrimiento

Además de la violencia física y la falta de atención médica, el informe denuncia la negligencia sistemática en lo que respecta a la salud mental.

Las personas que solicitaban ayuda psicológica eran trasladadas a aislamiento como castigo. “Si lloras, te aíslan por semanas. Así que la gente guarda silencio”, relató una mujer detenida.

Quienes piden ayuda mental son castigados con aislamiento de semanas.

Un detenido llegó a autolesionarse y fue encerrado sin atención médica ni psicológica, según alega el informe.

El acceso a abogados es limitado, y algunos migrantes son presionados para firmar documentos de deportación sin entender su contenido ni contar con traducción o representación legal.

Llamado urgente a la acción

Las organizaciones firmantes del informe exigen el fin de los acuerdos 287(g) y del uso generalizado de la detención migratoria, instando al ICE a aplicar alternativas humanitarias, garantizar acceso médico y legal, y respetar los derechos humanos básicos.

“El enfoque rápido, caótico y cruel para arrestar y encarcelar a las personas es literalmente mortal”, advirtió Katie Blankenship, cofundadora de Sanctuary of the South.

“Está causando una crisis de derechos humanos que plagará a este estado y al país durante años”, concluyó.