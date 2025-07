Abogado Willy Allen: "Estos son los I-220A con la bendición más grande"

El abogado Willy Allen, experto en Inmigración en Florida, ha definido quiénes son los cubanos con I-220A que tienen "una bendición". En su opinión, se trata de aquellos que no tienen Corte, no tienen cita con ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) y tienen un permiso de trabajo en vigor por cinco años.

"Son los I-220A con la bendición más grande. O sea, estamos hablando de bendiciones. No tienen que reportar a ICE, no tienen que ir a la Corte, no tienen peligro ninguno de ser detenidos mientras no asalten un banco, no se metan en una pelea en la calle y no se pongan a vender drogas. Vive tu vida tranquila, ten paciencia y te va a llegar a tu casa tu residencia", dijo Allen en el programa semanal que tiene los lunes, a las 11.00 horas, en CiberCuba.

En estos casos, aclara el abogado, no pasa nada si alguien decide llamar a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) para preguntar por su situación legal. "Tú siempre puedes llamar a USCIS y preguntar cómo va tu aplicación. Al final estos I-220A se van a legalizar", insistió.

Willy Allen hizo estas declaraciones un día antes de que la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar presentara en Washington una versión mejorada de su Ley Dignidad, ahora con el apoyo de la demócrata Verónica Escobar, convirtiéndose, de esta forma, en la primera propuesta bipartidista que llega al Congreso en décadas, según informa la oficina de Salazar.

"Veremos cuál es esta versión de dignidad que ella va a presentar mañana (por el martes). Mira, al final del día, si ella propone esta ley, maravilla. Está hablando de algo que hace falta, que tiene una reforma migratoria general. Sospecho que esa ley va a tener poco apoyo y esa ley se va a demorar para moverse. No sé si va a tener el apoyo ni para ir a Comité ni discusión, pero por lo menos yo creo que el hecho de que ella esté hablando de una reforma migratoria y que ella esté discutiendo el tema de legalizar a las personas en vez de detener y deportar, lo veo como algo positivo. La idea de hablar de esta ley es interesante, pero no puedo opinar sin ver los detalles. Pero igual, yo creo que el esfuerzo que ella hace, por lo menos de mencionarlo, merece cierto crédito", dijo el abogado, que ha criticado duramente a la congresista en otras ocasiones al considerar que los I-220A se podrían acoger al Ajuste Cubano y que esa vía es la que habría que potenciar.

En todo caso, Willy Allen pone el acento en que esta Ley Dignidad de María Elvira, si sale adelante, puede resolver el problema en el futuro, pero a corto plazo deja a los inmigrantes a merced de las deportaciones masivas. "El problema no es una ley futura, el problema es un tema inmediato, porque hoy hay Cortes de migración. Hoy van a detener a cubanos, nicaragüenses, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, en las Cortes de migración que se están presentando", señaló en declaraciones a CiberCuba.

Lo más leído hoy:

"Hoy van a ir a un centro laboral, como hicieron en Carolina del Norte y van a detener a los trabajadores que están ahí, haciendo una labor que hace falta en este país. Hoy hace falta algún tipo de respuesta a las detenciones masivas que están ocurriendo", recalcó.

Willy Allen criticó también que se haya dicho que Alligator Alcatraz era para criminales. Según explico, él tiene dos clientes encerrados en ese centro de detención de Florida. "Ellos no son delincuentes, son dos cubanos con I-220A, que llevan cada uno más de tres años en los Estados Unidos, se presentaron en Corte y los detuvieron", concluyó.