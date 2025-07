Después del dramático accidente que la dejó fuera del reto más extremo de Miss Universe Latina, la modelo cubana Laura Pérez volvió a pisar la pasarela: esta vez descalza, con un esguince y una sonrisa que conmovió a todos en la gala final del reality.

Ovacionada por el público y asistida por miembros del staff, Laura desfiló en la ronda de vestidos de gala sin zapatos, con elegancia y determinación, demostrando que su caída no fue un final, sino apenas una pausa en su camino. Su gesto fue celebrado dentro y fuera del escenario como un símbolo de fuerza, autenticidad y valentía.

“Gracias a todos los que oraron por mí, los que votaron cada día. Desde acá pude sentirlos”, escribió la cubana de 26 años en Instagram, junto a una imagen en silla de ruedas, rodeada de flores. “Estaré haciendo fisioterapia unos días más hasta que me den de alta, pero pronto estaré con ustedes. ¡Qué viva Cuba!”, expresó en una publicación que conmovió a sus seguidores.

Laura llegó a Estados Unidos hace apenas dos años y su camino no ha sido fácil. Antes de brillar en la pasarela, trabajó como camarera y en la limpieza de hoteles. Además, es bailarina profesional. Hoy, convive con lupus, condición que —según reveló— no le ha impedido luchar por sus sueños.

Durante la gala, compartió su experiencia personal y su deseo de crear una fundación para apoyar a personas con enfermedades crónicas. “La salud es un derecho que todos debemos poseer”, dijo con serenidad y firmeza, provocando aplausos sinceros del público y sus compañeras.

Aunque no se llevó la corona, quedó como tercera finalista, y su paso por el programa le ha dado una enorme visibilidad. Su historia ha sido compartida por medios, influencers y miles de usuarios, y su comunidad de seguidores no deja de crecer. Muchos la consideran ya “la verdadera ganadora del certamen”.

Desde Florida, donde reside actualmente, Laura dejó claro que su propósito va más allá del concurso:

“No me rindo, porque tengo un sueño que no es solo mío: es por mi país, por mi familia en Cuba, por quienes me vieron partir con una mochila llena de esperanza y de volver hecha alguien. Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba”. Y con esa frase, brilló más allá del escenario.

