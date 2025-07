Lleva más de 120 millones de vistas en TikTok: ¿Cuánto ganó la fan que grabó el video viral del concierto de Coldplay?

Grace Springer (@instaagraace) solo quería grabar un recuerdo del concierto de Coldplay. No imaginó que terminaría exponiendo una infidelidad, provocando la renuncia de un CEO y acumulando más de 120 millones de vistas. ¿Su recompensa? Apenas un dólar con diez centavos.

La joven de 28 años, fanática de la banda británica, se encontraba en el estadio Gillette de Boston cuando la famosa kiss cam enfocó a una pareja que reaccionó con evidente incomodidad. Se trataba de Andrew Byron, CEO de la empresa Astronomer, y su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot. Ambos están casados… pero no entre ellos.

El video, que Springer subió sin saber quiénes eran los protagonistas, se volvió uno de los clips más virales del año. Lo que parecía un momento simpático en pleno show de Coldplay terminó desatando un auténtico culebrón corporativo y personal, con memes, titulares y hasta una dimisión.

Ante tanta repercusión, muchos asumieron que la autora del video había ganado una fortuna. Pero no fue así. Grace lo aclaró públicamente: “No he ganado dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado”. Incluso mostró en TikTok que lo único que ha recibido son 1,10 dólares.

Lejos de mostrarse arrepentida, Grace asegura que entiende el revuelo, aunque defiende su decisión: “Había más de 50 mil personas en el concierto. Si no lo subía yo, lo hacía otro”.

Lo cierto es que, sin quererlo, Springer se convirtió en la protagonista accidental del ya bautizado #Coldplaygate, un caso que sigue generando debate sobre privacidad, redes sociales y lo que puede provocar un simple video grabado desde la grada y subido a TikTok.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el video viral del concierto de Coldplay y su impacto