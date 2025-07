El primer alcalde cubano que tuvo Miami quiere volver al cargo 40 años después

Vídeos relacionados:

Xavier Suárez, exalcalde de Miami y primer cubano en ocupar ese cargo hace 40 años, dio a conocer esta semana que competirá nuevamente por la alcaldía en las elecciones de noviembre de 2025.

El anuncio se produjo poco después de que una decisión judicial anulara el intento del gobierno municipal de aplazar los comicios un año, medida que habría beneficiado a su hijo y actual alcalde, Francis Suárez.

“Estoy entusiasmado”, declaró el veterano político al Miami Herald, tras confirmar que presentará oficialmente su documentación como candidato.

A sus 76 años, Suárez aspira a volver al puesto que ocupó por primera vez en 1985, destacando su experiencia, cercanía con los vecinos y capacidad de gestión como principales ventajas.

“Creo que me necesitan. Yo me involucro hasta el punto de saber exactamente lo que está pasando en cada cuadro de la ciudad. Nadie compite conmigo en eficiencia de gobierno”, ha dicho.

Prioridades de campaña: Justicia fiscal y reforma institucional

En su plataforma, Suárez plantea dos ejes principales: reducir los impuestos a la propiedad y ampliar la representación democrática en el gobierno local.

En cuanto a los impuestos, su propuesta más destacada es eliminar el gravamen a las viviendas cuyo valor esté por debajo del promedio condal.

“Los propietarios de viviendas cuya casa no exceda la cantidad mediana de nuestro condado no deben pagar ni un centavo en impuestos a la propiedad”, declaró, apoyando iniciativas legislativas promovidas por la representante estatal, Vickie López.

En el plano institucional, Suárez respalda los referendos impulsados por la coalición Stronger Miami, que buscan trasladar las elecciones municipales a años pares -para aumentar la participación electoral- y ampliar la Comisión Municipal de cinco a nueve miembros.

También se ha mostrado abiertamente en contra de la enmienda que propone limitar a dos los mandatos de cuatro años por vida para los alcaldes.

“Eso no tiene ningún sentido… al revés. El pueblo los conoce y sabemos lo que han hecho”, argumentó, en defensa de figuras experimentadas como él, Joe Carollo o Tomás Regalado.

Diferencias con su hijo y estilo de liderazgo

Xavier Suárez reconoció el trabajo de su hijo Francis, actual alcalde, especialmente en cuanto a proyección internacional:

“Es el mejor para mercadear la ciudad, para hacerla conocida por todo el mundo. Es la ciudad más segura... yo creo que ha hecho un gran trabajo”, afirmó.

Sin embargo, también marcó distancia en cuanto al estilo de gobierno.

“Yo soy más ‘micro manager’, estoy más atento a los detalles de la ciudad. Viajo menos. En ese sentido, él se parece un poco a [Maurice] Ferré cuando viajaba mucho”.

Y subrayó que su enfoque está centrado en la comunidad: “Le daría un poquito más de atención a los individuos y a los vecindarios”.

Un regreso con historia (y controversias)

Xavier Suárez fue elegido alcalde de Miami en 1985, reelegido en 1987 y nuevamente en 1989.

En 1997 ganó la alcaldía en segunda vuelta frente a Joe Carollo, pero apenas 111 días después fue destituido por fraude electoral en el voto por correo.

Aunque él nunca fue implicado directamente, más de 30 personas fueron acusadas y un juez declaró que se trató de una “conspiración bien orquestada para robar las elecciones”.

En 1990 fue protagonista de una controversia internacional cuando se negó a saludar a Nelson Mandela durante su visita a Miami, por sus elogios a Fidel Castro. Esto provocó un boicot nacional a las convenciones en la ciudad.

Más recientemente, fue comisionado del condado de Miami-Dade entre 2011 y 2020, periodo en que impulsó políticas de vivienda asequible, transporte público y desarrollo laboral.

Una contienda electoral cargada de figuras

La elección de noviembre promete ser una de las más competitivas en la historia reciente de Miami. Entre los candidatos ya anunciados figuran:

-Emilio González (exadministrador de la ciudad).

-Eileen Higgins (comisionada condal).

-Ken Russell (excomisionado).

-Maxwell “Max” Martínez.

-Michael Hepburn (activista).

-Y posiblemente Joe Carollo, actual comisionado y viejo rival de Suárez.

Sobre la posibilidad de enfrentarse nuevamente con Carollo, Suárez fue tajante:

“Todo el mundo conoce a Carollo. No pienso hablar nada sobre él. Yo tengo mi propia plataforma. Mis propias ideas. Y típicamente no me meo con mis contrarios”.

Un legado familiar en el poder

Si gana las elecciones y cumple el mandato completo de cuatro años, la familia Suárez habrá gobernado la ciudad de Miami durante 12 años consecutivos.

Esta continuidad dinástica, que comenzó en 2017 con Francis Suárez, plantea preguntas sobre representación y renovación política, aunque para Xavier Suárez, la experiencia es un valor central y ha asegurado que le sobran las ganas y la energía para intentarlo nuevamente.