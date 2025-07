Días después del accidente que sufrió en plena semifinal de Miss Universe Latina, la cubana Laura Pérez, una de las finalistas del certamen de Telemundo, rompió el silencio en redes sociales para contar cómo se encuentra. En un video publicado desde su habitación de hotel, la joven de 26 años explicó que está en recuperación tras sufrir un esguince de tobillo, y que sigue recibiendo fisioterapia para sanar lo antes posible.

“Todavía no he llegado a casa… sigo aquí, recuperándome y haciendo sesiones de fisioterapia para regresar con la mayor fuerza posible”, dijo. También aseguró que Telemundo está cubriendo todos los gastos relacionados con su tratamiento. “Estoy mejor, gracias por preocuparse. Por supuesto que @Telemundo me está cubriendo los gastos y la fisioterapia la hago en el hotel”, aclaró.

El accidente ocurrió cuando Laura se lanzó desde una plataforma de más de tres metros de altura, como parte de un reto en el concurso. El arnés que debía sostenerla falló y la modelo cayó con fuerza al escenario. A pesar del susto y el dolor, fue seleccionada como una de las ocho finalistas y desfiló en la gala final visiblemente lesionada.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. En redes sociales, crecen las críticas a la producción del programa. Desde Cuba, la hermana de Laura compartió un video exigiendo justicia: “Telemundo es un fraude. No amarraron bien a mi hermana”, denunció entre lágrimas. Además, muchas personas han pedido que se investigue lo ocurrido y han sugerido que la modelo debería considerar acciones legales.

El presentador dominicano Juan Esteban de la Rosa también se sumó a los cuestionamientos, señalando que debieron usar colchonetas como medida adicional de seguridad: “¿Cómo usted va a confiar solamente en el arnés?”. Por su parte, Telemundo calificó el incidente como un “desafortunado accidente”, sin ofrecer más detalles sobre lo sucedido.

Mientras tanto, Laura ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo. Su publicación acumula cientos de comentarios llenos de cariño y admiración por su valentía. “Tu esfuerzo vale más que cualquier corona”, “Eres una guerrera” y “Estamos contigo, reina”, son algunas de las frases más repetidas. Aunque la final ya pasó, el caso de Laura sigue generando conversación tanto por su actitud como por la polémica que rodea a la producción del certamen.

