"Nunca has sido ejemplo de madre para tu hijo": Le dicen en redes a Flor de Cuba y su respuesta conmovió a muchos

Flor de Cuba respondió a un seguidor que en una publicación en redes le dejó un comentario ofensivo sobre el mal ejemplo que supuestamente es ella para su hijo. La influencer escogió responder de la mejor manera, compartiendo una conversación telefónica con su hijo.

“La diferencia está en que a mis dos hijos les podré pedir, gracias a la educación y el cariño que han recibido. Sin embargo, tú, no dispondrás de esos beneficios familiares, pues nunca has sido ejemplo de madre para tu hijo”, le dijo el internauta.

La influencer cubana compartió un video en el que se le escucha hablando con su hijo sobre programación, física cuántica y otras áreas del conocimiento. Pero lo más llamativo fueron las respuestas del niño con unos valores dignos de admirar.

“Sin el respeto que usted merece, un hijo suyo no podría tener una conversación fluida de 10 minutos con un hijo mío. Un hijo suyo crecerá juzgando, probablemente amargado viendo el ejemplo de un padre fracasado que se dedicó a opinar de la vida de los demás en vez de construirle su futuro. Usted si es una vergüenza como padre y como ser humano”, arremetió Flor.

“Si Dios te diera la oportunidad de volver a nacer y escoger otra mamá, tú escogerías otra”, le preguntó Flor a su hijo en un momento del diálogo visiblemente emocionada.

“No, porque tengo el privilegio de tener una mamá que fue capaz de salir de las drogas y salir adelante”, contestó el niño.

La influencer agregó: “Mi hijo mayor tiene 11 años, programa desde los 9 años, sus clases con profesores de la UCI, compite municipalmente en torneos de ajedrez, es cristiano y lee la Biblia todos los días. Sabe de física cuántica y tiene un CI cuatro años por encima de su edad. No dice malas palabras, me da las gracias por cada cosa que le mando, es incapaz de faltar el respeto. Es un niño amado y querido en su comunidad y por su familia. Tiene valores y conceptos de hombres. ¡Y sí! Es el hijo de la adicta… Que sobre todo me ama, me respeta, me entiende y me acepta”.

La respuesta de Flor fue aplaudida por muchos de sus seguidores que la elogiaron por la crianza que le ha dado a su hijo.