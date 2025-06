Flor de Cuba celebra un nuevo capítulo en su vida: ¡Ya es empresaria en Estados Unidos!

La influencer y creadora de contenido conocida en redes como Flor de Cuba ha compartido con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: ¡ya es oficialmente empresaria en Estados Unidos!

A través de varias historias en Instagram, la cubana mostró la emoción que siente tras recibir todos los permisos y documentos oficiales del gobierno estadounidense, confirmando la legalización de su nueva empresa registrada en el estado de Kentucky.

"Esta servidora es oficialmente una empresaria en USA", escribió orgullosa en una de sus publicaciones, donde se ve una carpeta con el nombre de su empresa oculto.

Flor no pudo contener las lágrimas al recibir el sobre del IRS (el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos), y confesó entre lágrimas: "Ya me llegaron todos los permisos y documentos, ¡les juro que lloré!".

Más adelante, compartió una imagen con el rostro cubierto de emoción y escribió un mensaje que conmovió a muchos de sus seguidores.

“¿Ustedes nunca han llorado de felicidad? Viví tanto tiempo en el caos que cada cosa bonita que me pasa siento que no es verdad. No puedo creer la mujer en la que me he convertido, cuánto he cambiado y me he superado... Lloro porque no puedo creer que tenga una vida tan bonita y tantos sueños por cumplir. Estoy demasiado emocionada”, aseguró.

Flor ha ido dejando pistas sobre su nuevo emprendimiento, y aunque aún no ha revelado exactamente de qué se trata, adelantó que muy pronto compartirá todos los detalles: “Solo pocos han adivinado. ¡Estoy locaaaaa por gritar de qué trata!”.

Este paso marca un nuevo comienzo para esta cubana que ha sabido enfocarse desde que decidió quedarse en Estados Unidos.

La buena noticia llega justamente cuando Flor anunció que su demanda contra el influencer Alexander Otaola por difamación ya está en la corte.

