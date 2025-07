Desesperado mensaje de madre de cubana desaparecida en La Habana: “Mucha angustia”

Vídeos relacionados:

Maura Vázquez, la madre de Doraiky Águila Vázquez, desaparecida desde el pasado 15 de marzo en La Habana, publicó un desesperado mensaje que da cuenta de su angustia y dolor.

“Compartir, mirar el teléfono, es parte ya de mi vida, acompañada de un dolor y mucha angustia, buscando ayuda para que todos busquen a mi Doraiky Águila querida, y esperando noticias de donde pueden verla, tener que ver mi gran hija en fotos solamente provoca que no se detengan las lágrimas, pero pido a Dios, al universo que todos compartan, publiquen, que miren a todos lados, nos llamen, la detengan”, comienza diciendo esta angustiada madre.

Maura agradeció las muestras de apoyo y los buenos deseos de un pueblo que “ya exige mayor acción para lograr encontrar a Doraiky”

“Entre las muestras de apoyo de personas me abrazó una muchacha de hablar sereno, muy preciso, dolida y con gran llanto, me dijo: ‘Yo fui alumna de su hija, me enseñó mucho Derecho, me ayudó en muchas esferas de la vida, y le digo con toda sinceridad no se está aplicando con ella el Derecho que tanto enseñó, ni los valores que siempre demostró como ser humano’”, relató.

La joven le dijo que su hija era muy admirada por ser “muy observadora y en una ocasión se percató que una alumna no va a su casa por no tener dinero, y ella inmediatamente, comprarle el pasaje, compartir el jabón de su casa con los alumnos de provincia”.

“Mamá, grite a los cuatro vientos, que Doraiky merece que se apliquen las mejores técnicas, los mejores profesionales y que se entere y participe la dirección del país”, le pidió la joven.

Esta madre contó que el encuentro con la alumna de su hija desaparecida concluyó con un abrazo y “un llanto lleno de dolor y no pude más por tanta incertidumbre, tristeza, impotencia, al ver que los meses pasan y ninguna autoridad me ha dado una sola noticia”.

Desidia gubernamental

El mes pasado, ya Vázquez lanzó un enérgico y doloroso reclamo en redes sociales, responsabilizando directamente al Gobierno cubano por la falta de resultados en la búsqueda.

“No quiero pensar ni puedo que mi hija Doraiky Águila lleva ausente de su hogar tres meses y nueve días. Es desesperante, doloroso, desgarrante saber que está expuesta a la agresión, a altos riesgos biológicos, a la deshidratación, falta de nutrientes, agua, medicamentos, ayuda médica profesional y mucho más”, dijo.

Maura, visiblemente afectada por la angustia y la falta de respuestas, señaló también el impacto psicológico que la desaparición ha causado tanto en su hija como en sus dos nietos -de 14 y 15 años- y el resto de la familia "que la busca permanentemente".

En su mensaje, Maura dejó atrás las súplicas y adoptó un tono firme:

"Mi ánimo es de crítica, es decir la verdad para que se trabaje sobre lo real; ya no pido, no ruego, no imploro, responsabilizo al Gobierno cubano sobre el proceso de búsqueda", subrayó.

La anciana denunció la falta de movilización de recursos humanos y logísticos que el Estado podría emplear para agilizar la localización de personas desaparecidas.

Afirmó que existen fuerzas disponibles -como alumnos del MININT, escuelas militares, la Marina, los CDR y hasta escuelas políticas- que podrían ser utilizadas sin afectar la estructura institucional.

Un caso sin solución

Doraiky Águila desapareció durante un apagón general en La Habana el 15 de marzo pasado.

Según su familia, padece episodios de pérdida de memoria transitoria, lo que podría haber causado su desorientación. No es una persona agresiva y ya había mostrado señales de confusión mental días antes de su desaparición.

En vista de la falta de avances, los familiares ofrecieron una recompensa de 350,000 CUP a quien aporte información verídica sobre su paradero.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han proporcionado actualizaciones oficiales, y el caso sigue sin resolución.

El drama de Doraiky se suma a otros casos de desapariciones reportadas en Cuba que han despertado una creciente preocupación ciudadana, ante la aparente falta de mecanismos institucionales efectivos para responder a este tipo de emergencias.

Mientras tanto, Maura Vázquez continúa su lucha con determinación, apoyada por ciudadanos solidarios que se han unido al llamado para dar visibilidad a la desaparición de Doraiky y exigir acción inmediata.

