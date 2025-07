Muere en Ciego de Ávila el escritor Félix Sánchez

Vídeos relacionados:

El escritor avileño Félix Sánchez falleció este sábado a los 69 años y luego de varios días ingresado y combatiendo contra una infección pulmonar.

“Ay, hermano, se me han roto las piernas y todo se me ha puesto oscuro. ‘Te quiero mucho’: con el tiempo uno descubre que es la única frase de la que vale la pena sentirse orgulloso, cuando la decimos a tiempo. Por suerte, estoy seguro de que me escuchaste repetírtela. Voy a seguir necesitando tu protección y tu abrazo ahora más que nunca, porque otra vez soy tan pequeño que no sé dar un paso ni pensar ni hablar. Descansa, lo hiciste bien”, escribió en Facebook el poeta Francis Sánchez, hermano del fallecido y director del medio independiente Árbol Invertido.

El escritor tunero Carlos Esquivel, dijo por su parte, que Félix era “un ser de excepcional honestidad, nobleza incomparable, literatura descomunal”.

“Extrañaré su servicial presencia, las conversaciones sobre libros recién leídos, la vida dura en (casi) todas partes. Abrazos a la eternidad, hermano Félix Sánchez. Mis condolencias a su familia y amigos”, agregó.

Para la poeta matancera Yanira Marimón, Sánchez fue “una de las personas más bellas que he conocido en mi vida”.

“Yo sé que no pudiste más, que por eso te has marchado. Supongo que ese es el precio que casi todos los buenos deben pagar, el de irse antes de tiempo, sin aspavientos, en silencio, quietos, con gratitud infinita por la vida que fue, por el tiempo en que se nos permitió vivir, respirar, amar, dejar alguna huella. Supongo que allí donde estás ahora sigues estando tranquilo y que una paz dulce rodea tu alma amable”, dijo.

Sánchez fue narrador, ensayista, escritor para niños, investigador y editor cubano, Doctor en Ciencias Pedagógicas, según el obituario publicado por Árbol Invertido.

“Con una obra que transita entre el cuento breve, la novela y el ensayo, su literatura destaca por una visión crítica y aguda de la realidad con un alto nivel de ironía y absurdo, lo que raya en el humor y el sarcasmo”, se lee en la descripción de su escritura.

Entre sus libros más destacados se encuentran La estación perpetua, Zugzwang, Las ruedas de la fortuna o Los confines de la muerte, entre otros.

Obtuvo dentro de Cuba distinciones como el Premio Alejo Carpentier, en 2018, o el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en 2010.

