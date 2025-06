“Tengo miedo de volver”: Médico cubano es detenido por ICE al acudir a su cita de migración en San Antonio

Vídeos relacionados:

Un migrante cubano que se identificó como “médico” fue arrestado este lunes 23 de junio por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), justo después de acudir a su cita en la corte migratoria de San Antonio, Texas.

Su caso forma parte de una redada exprés que terminó con 11 personas detenidas y trasladadas en un autobús con vidrios oscuros al centro de procesamiento de Crosspoint, informó Univision San Antonio.

El cubano, que vestía camisa blanca, corbata y chaleco, fue abordado por periodistas a las afueras del tribunal y solo alcanzó a decir: “Soy cubano, médico... no me dijeron por qué desestimaron mi caso. Tengo miedo de regresar a Cuba”. El hombre confesó que no contaba con representación legal en el momento de su arresto.

Junto a él fueron detenidas una madre peruana y sus dos hijas menores de edad, así como otros migrantes originarios de Venezuela. Todos asistieron a sus respectivas audiencias en la corte ubicada en el 800 de Dolorosa Street, sin sospechar que ICE los esperaría con una operación discreta y fulminante.

Arrestos sin aviso, temor y desinformación

La operación se desarrolló en segundos. Agentes enmascarados escoltaron a los detenidos hacia un autobús polarizado, evitando el contacto con la prensa y familiares. En el trayecto, la madre peruana logró intentar enviar un mensaje desde la ventanilla: “Avísenle a los míos que nos detuvieron”, dijo, según el reporte de Univision.

Desde hace semanas, activistas y familias denuncian esta nueva estrategia de ICE en San Antonio, donde personas que cumplen con su deber de presentarse en corte terminan privadas de libertad, muchas veces sin explicación clara ni oportunidad de despedirse.

La detención del migrante cubano se suma a una creciente preocupación dentro de la comunidad isleña en EE.UU. por el endurecimiento de las medidas migratorias. “No tengo abogado” fueron sus últimas palabras antes de subir al autobús, sin saber si sería enviado a un centro de detención familiar o a una cárcel para adultos.

En el actual contexto de represión en Cuba, donde médicos han denunciado persecución por abandonar misiones internacionalistas o criticar al sistema, su temor a ser deportado no es infundado.

Este caso no es aislado. Solo en junio, varios cubanos han sido detenidos tras presentarse en cortes o citas migratorias, entre ellos el judoca Heriberto Rivero Carrera, que escapó de una delegación deportiva oficial, y Ariel Lara, un joven padre con parole humanitario y pasado de activismo político. Ambos enfrentan ahora procesos de deportación pese a haber acudido de forma voluntaria ante las autoridades.

Además, el pasado 12 de junio, una familia cubana que llevaba tres años luchando por asilo político en Estados Unidos fue detenida por agentes de ICE justo después de comparecer ante una corte migratoria en San Antonio, Texas.

Las detenciones, en medio de un clima de miedo, están afectando especialmente a migrantes cubanos que ya enfrentan situaciones vulnerables. Para muchos, presentarse ante inmigración con la esperanza de regularizar su situación se está convirtiendo en una trampa.