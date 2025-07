Cuba arranca otra semana de verano con apagones intensos por déficit eléctrico de más de 1,700 MW

Vídeos relacionados:

Cuba inició la semana con fuertes apagones en todo el país debido a un déficit de capacidad de generación que este lunes podría superar los 1,700 megavatios (MW) en el horario pico, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

En su parte oficial, la entidad estatal confirmó que el Servicio Eléctrico Nacional (SEN) estuvo afectado durante las 24 horas del domingo y la madrugada de este lunes. La máxima afectación del día anterior se registró a las 8:10 p.m., con 1,730 MW fuera de servicio, coincidiendo con la hora de mayor demanda. El corte fue mayor a lo planificado debido a la salida imprevista de la unidad 8 de la CTE Mariel.

Para este lunes, la UNE reportó una disponibilidad de 1,960 MW a las 7:00 a.m., frente a una demanda de 3,225 MW, lo que implicó 1,290 MW de déficit desde las primeras horas del día. En el horario pico se pronostica una disponibilidad de 2,060 MW contra una demanda estimada de 3,700 MW, para un déficit de 1,640 MW, que podría traducirse en afectaciones de hasta 1,710 MW si se mantienen las condiciones actuales.

La crisis se agrava por las limitaciones en la generación térmica (422 MW) y la falta de combustible en 90 centrales de generación distribuida, que mantienen 749 MW fuera de servicio. Solo se espera la recuperación de 100 MW en motores distribuidos para el horario pico.

Aunque el país incorporó recientemente 23 parques solares fotovoltaicos, que este domingo aportaron 2,715 MWh con una potencia máxima de 520 MW, la generación renovable sigue siendo insuficiente para compensar las fallas en el sistema.

En la capital, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que ayer el servicio se interrumpió a las 2:01 p.m. y se restableció a las 6:10 a.m. de este lunes, con un máximo de 123 MW afectados a las 8:10 p.m. Para este lunes y la madrugada del martes se aplicará un plan de apagones programados por bloques que incluye cortes entre las 10:00 a.m. y las 10:00 a.m. del martes, según la programación publicada por la compañía.

