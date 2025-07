Nueva avería en la Guiteras enciende la rabia popular contra el Gobierno: "Entreguen el país"

Vídeos relacionados:

La nueva avería en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, ha desencadenado una ola de furia en redes sociales, donde miles de cubanos denuncian el sufrimiento cotidiano que implica vivir entre apagones interminables, escasez de agua, alimentos echados a perder y un Gobierno que no da respuestas.

"Que renuncien y entreguen el país, cualquiera lo saca adelante menos ellos", exigió un internauta, reflejando el hartazgo que se ha convertido en clamor nacional.

Los comentarios muestran un país al límite. "Todos los días se demuestra que la ineptitud de los gobernantes no tiene límites… No puede ser que todos los días se rompan las termoeléctricas. ¿O es que no quieren decir que todo es por falta de combustible?", se preguntaba otro usuario, indignado por lo que considera una manipulación deliberada de la información.

El relato de los cubanos es el mismo en todo el territorio nacional. Aseguran que están sufriendo días y noches enteras sin electricidad, los niños y ancianos soportando altas temperaturas. Los pocos alimentos que se consiguen, rápidamente quedan podridos. La vida cotidiana está paralizada.

En Cienfuegos hay zonas que llevan 36 horas sin corriente. "¿Hasta las cuántas? Hay niños, ancianos encamados y comida echada a perder. No hay agua. ¿Qué más tenemos que aguantar?", escribió una usuaria, denunciando lo que califica como "una falta de respeto y desconsideración".

En Matanzas la situación no es mejor. “Con la Guiteras o sin ella, seguimos apagados entre 16 y 20 horas seguidas. Esto es un desastre total”, denunció otro afectado.

El malestar ha escalado al punto de que muchos piden que se desconecte todo el sistema de una vez. "Acaben de pararlas todas, si total dejan un poco de energía para usarla a su antojo y los demás cómo quedamos", escribió un usuario, mientras otra añadía: "Podemos declararnos en la comunidad primitiva".

Otra avería en la Guiteras: La historia de un colapso anunciado

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó este martes que la termoeléctrica Antonio Guiteras sufrió una nueva avería sobre las nueve de la mañana, tras detectarse un salidero en la caldera.

"Se estiman 96 horas para su reincorporación al SEN", indicó la empresa estatal en sus redes sociales, lo que implica que el bloque estará fuera de servicio por al menos cuatro días.

Esta es la segunda rotura grave en menos de diez días. La planta había salido de servicio el pasado domingo 20 de julio por una avería de gran magnitud, y aunque se estimaron 72 horas de reparación, no se reincorporó al Sistema Eléctrico Nacional hasta la madrugada del viernes 25 de julio.

La Guiteras es la mayor unidad de generación eléctrica del país, con una capacidad superior a los 200 megawatts, por lo que su salida representa una pérdida significativa para un sistema ya colapsado por la escasez de combustible y los problemas en otras plantas como Energás.

La CTE matancera suma al menos tres fallas graves solo en el mes de julio, sin contar las interrupciones previas durante lo que va de año. La continuidad de estas averías, junto a la falta de transparencia de las autoridades, alimenta la sospecha entre los ciudadanos de que la situación no solo es crítica, sino también insostenible.

“Se pasaron meses hablando de que en verano tendríamos mejorías, y todo fue cuento. Es negro lo que estamos pasando, y seguimos sin soluciones”, lamentó una cubana en redes sociales.

A medida que se profundiza la crisis, crece también el consenso entre los cubanos sobre el Gobierno pues aseguran que las autoridades han perdido toda capacidad de respuesta y credibilidad frente a una situación energética que arrastra al país al abismo desde hace más de tres años.

