Nostalgia y sabor cubano: El lugar en París donde puedes comer auténtica pizza cubana

Un video compartido en TikTok por el perfil @somoslatinosfr muestra un restaurante de comida cubana en París que ha despertado la nostalgia entre los cubanos.

La grabación comienza con la visitante diciendo: “Hoy vamos a comer comida cubana, acompáñennos”. Luego interviene el dueño del negocio, quien explica el origen del nombre: “Qué bolá es una expresión típica cubana que se utiliza casi en todos los lugares en Cuba, que quiere decir buenos días, cómo está la cosa, qué hay de nuevo, un saludo simplemente”, comenta antes de presentar sus especialidades.

“Les gusta es la pizza cubana, de hecho, donde único se puede encontrar en Francia es aquí, yo soy el único que las hago y también los sándwich, el sándwich cubano. Hay personas que vienen también simplemente a sentirse en Cuba, la añoranza de los sabores de Cuba”, añade el emprendedor, recordando que en la Isla este plato formaba parte de la vida diaria: “Cuando desde que uno nace así la pizza se encontraba en cualquier lugar de la esquina, no era muy cara y entonces a la hora de almuerzo, valía 5 pesos cubanos, la gente iba a comprar una pizza, se la comía en la calle así doblada, y esos recuerdos sí la gente viene a hacerlos aquí”.

El dueño no dudó en compartir lo que representa para él su emprendimiento: “Se siente muy bien y para mí es una satisfacción. Si has estado en La Habana digas 'wow esto me recuerda cuando estuve tal año así', o si nunca has estado en La Habana ya tienes como un avance de los sabores que va a encontrar allá en la calle y que a la gente le guste”.

El restaurante, Qué Bolá, está ubicado en 74 Rue Notre-Dame des Champs, 75006 París, y en la descripción del post se define como “un emprendimiento que invita a disfrutar de la auténtica comida callejera cubana. Desde pizzas y sándwiches hasta hot dogs con sabor caribeño: cada bocado te transporta directamente a La Habana”.

El video ha generado decenas de comentarios cargados de añoranza: “Voy a ir a París solo por la pizza y un batidito”, escribió una usuaria. Otro recordó: “Más de 11 años sin probar una”. “Con el permiso de los italianos, las pizzas más ricas del mundo son las cubanas, ninguna como esa”, dijo un internauta, mientras otro confesó: “Ahí Dios mío, necesito una pizza cubana de esas, más de 14 años sin comerme una así”. No faltaron quienes prometieron visitarlo: “Cuando vaya a París voy a disfrutar de la deliciosa pizza cubana” o “Viajaría solo para comerme una así”.

En noviembre pasado se reportó sobre este negocio, impulsado por un joven cubano que buscaba recrear en París los sabores típicos de la Isla, ofreciendo pizzas y bocaditos que forman parte de la identidad culinaria cubana.

