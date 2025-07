Cuba continúa con apagones masivos por un déficit eléctrico crítico

Vídeos relacionados:

Cuba enfrenta este miércoles otro día marcado por apagones generalizados debido a un déficit eléctrico extremo que golpea al país en plena temporada de verano. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) amaneció con una disponibilidad de 1.730 MW frente a una demanda de 3.120 MW, lo que provoca una afectación actual de 1.414 MW, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

Pronóstico sombrío para la jornada

Las autoridades prevén que la situación empeore en las próximas horas. Para el horario del mediodía se estima una afectación de 1.300 MW, mientras que en el pico nocturno el déficit podría ascender a 1.840 MW, con hasta 1.910 MW de apagones en todo el país.

La Habana bajo cortes programados

En la capital, la Empresa Eléctrica informó que este martes la afectación máxima fue de 117 MW, restituida a la 1:53 a.m. de hoy. Para esta jornada, el plan contempla interrupciones escalonadas en los diferentes bloques desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del jueves, en dependencia de las exigencias del SEN.

Las causas del colapso

El sistema arrastra averías graves en unidades claves, entre ellas la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, además de Energas Varadero, la CTE Renté y Felton. Otras plantas como Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes se encuentran bajo mantenimiento. A ello se suman 305 MW fuera por limitaciones térmicas y la falta de combustible que compromete a 94 centrales de generación distribuida, con 835 MW fuera de servicio.

La Guiteras, símbolo del deterioro

La situación se agrava por la salida imprevista de la Guiteras, la mayor unidad generadora del país, que sufrió el martes una avería en su caldera y permanecerá fuera del SEN al menos 96 horas. Inaugurada en 1989, esta planta lleva más de 35 años sin mantenimiento capital, lo que explica las continuas fallas. Solo en julio ha registrado tres roturas graves, evidenciando el colapso estructural del sistema.

Malestar social en aumento

El recrudecimiento de los apagones ha disparado la indignación en redes sociales. Cubanos de todo el país denuncian la pérdida de alimentos, la falta de agua y el calor extremo que enfrentan niños y ancianos. “Que renuncien y entreguen el país, cualquiera lo saca adelante menos ellos”, escribió un usuario, mientras otros advertían que hay zonas con más de 36 horas sin corriente. En provincias como Matanzas y Cienfuegos, los apagones superan las 16 y 20 horas diarias, según reflejan reportes sobre la ola de indignación tras la nueva avería.

