Dirigente del Partido admite colapso del sistema electroenergético en Cuba: “Imposible planificar los apagones”

La primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, reconoció este martes que, con apenas 20 MW disponibles, no es posible organizar una rotación estable de los apagones en la provincia, una evidencia desde la más alta dirigencia del régimen que admite el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

“Es Yudelkis, la primera secretaria del Partido en la provincia de Granma quien habla y lo hago desde la responsabilidad que tengo y que asumo con toda la sensibilidad que este tema amerita”, comenzó la dirigente en su mensaje publicado en Facebook, dirigido a usuarios que habían dejado comentarios sobre los prolongados apagones.

Captura Facebook / Yudelkis Ortiz Barceló

Ortiz admitió que, para establecer una planificación mínima de los cortes eléctricos —una rotación de 7 u 8 horas sin servicio y 3 con servicio— se requieren al menos 30 MW.

Sin embargo, la provincia opera actualmente con apenas 20 MW y, en algunos momentos, con menos, fuertes palabras que no dejan dudas de que el SEN está a un paso de un colapso definitivo si no se revierte esa situación.

“Es imposible organizar una planificación, por lo menos que sea estable”, afirmó.

Dijo que, cada vez que salen unidades del sistema eléctrico por avería o falta de combustible, y el déficit supera los 1,400 MW o incluso los 2,000 a nivel nacional, resulta inviable ejecutar una programación coherente en los territorios.

Aseguró que la atención se concentra en lo que no puede perder vitalidad: enfermos, recién nacidos, madres en parto, pacientes en hemodiálisis, urgencias quirúrgicas y hospitales que, en muchos casos, no disponen de grupos electrógenos capaces de operar durante 24 horas.

Sumó a las prioridades los sistemas de bombeo de agua y el abasto a través de pipas.

“Hay sistemas que, para que el agua llegue al último vecino, tienen que bombear 8, 9 o más horas”, indicó, evidenciando que la población de Granma enfrenta, además de prolongados apagones, problemas con el acceso al líquido vital.

Según dijo, una de las medidas tomadas ha sido reducir al mínimo los llamados circuitos “no apagables”, manteniendo únicamente los que garantizan los servicios vitales.

También mencionó la construcción de tres parques fotovoltaicos en la provincia con una capacidad instalada de 21,8 MW, además de uno más en proceso y dos donados de 5 MW.

No obstante, reconoció que estas inversiones aún “no impactan” de forma general en la mejoría del servicio, aunque los lugares donde están enclavados presentan una mejor situación durante el día.

Ortiz cerró su mensaje con una declaración que busca ser empática en medio de una provincia que se desmorona: “Lo hago en primer lugar no desde una posición de empatía sino de estar compartiendo junto a mi familia la misma situación y también desde la responsabilidad que como servidora pública tengo”.

Es decir, no habla desde la comprensión, sino desde el supuesto hecho de que ella también sufre los apagones como cualquier ciudadano.

Todo mientras pide paciencia, solidaridad y, por si fuera poco, gratitud eterna hacia una revolución que hoy no puede ni garantizarle luz al país.

“Le dejo desde aquí lo que no nos puede faltar: el cariño, el abrazo, la solidaridad y el respeto entre nosotros, y sobre todo la gratitud de que no olvidemos nunca todo lo que esta revolución ha hecho por nosotros. No perdamos la fe y la esperanza por muy duro y difícil que sea el momento”, subrayó en un mensaje que casi parece hasta una burla.

