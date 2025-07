Los artistas cubanos Néstor Meneses y El Rojo, radicados en Miami, han encendido las redes tras publicar un adelanto de su nueva canción: una mezcla de amor, desahogo y papeles migratorios que ha tocado la fibra de miles de cubanos en Estados Unidos. El tema, aún no estrenado oficialmente, ya ha sido bautizado por muchos como el “himno de los I-220A”.

El video, subido a TikTok e Instagram, muestra a los dos músicos interpretando una letra intensa que combina el dolor del desamor con la incertidumbre de no tener estatus legal. Desde los primeros versos, el tema atrapa:

“Como le digo al corazón que ya te olvide, si olvidarte no se decide.

Entre él y yo no hay más que hablar.

Quién me manda a ser adicto de tus besos, me ilusiona y sigo preso,

ella me mata y al final...”

Y llega el estribillo que ya muchos corean:

“Soy un I-220A y aunque no tenga papeles,

este loco por ti se muere, adicto a tu enfermedad.

Y con qué facilidad, hace de mí lo que quiere,

yo te espero aunque tú vueles porque sé que volverás.”

El I-220A es un documento que reciben miles de migrantes liberados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, mientras esperan una decisión sobre su caso. Y ahora, además, es parte del estribillo más compartido entre cubanos en TikTok.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Hasta canción tenemos los I-220A”, escribió un usuario. Otro lanzó una broma que resume bien el momento: “ICE viendo quién se identifica con el tema”. También hubo quien se lo tomó más en serio: “Temazo, es la realidad de muchos de nosotros”, comentó alguien desde la experiencia propia.

En los comentarios, abundan las etiquetas a creadores de contenido para pedir apoyo y visibilidad, mientras los fans piden que el tema se haga viral, que salga completo, y que suban más.

Aunque la canción todavía no tiene fecha de estreno, ya está generando conversación, identificación y mucha expectativa. Con una producción sencilla pero efectiva, y una letra que mezcla drama migratorio y sentimiento romántico, Néstor Meneses y El Rojo han logrado lo impensable: convertir una categoría migratoria en un tema de reparto que conecta con toda una comunidad.

