Locutor cubano Frank Abel renuncia a Destino Tolk y se retira del mundo artístico

El presentador cubano Frank Abel anunció este viernes su renuncia voluntaria al programa Destino Tolk y su retiro de los medios de comunicación, debido a que afronta una etapa personal compleja que incluye problemas de salud, un proceso judicial en la corte de Migración y nuevos proyectos en su vida sentimental.

“A raíz de todo lo que ha sucedido, a raíz de que yo salí del hospital, de lo que muchos medios de comunicación que quieren tergiversar la verdad, que quieren aplastar a uno, que yo todavía no entiendo por qué, yo decidí tomarme un descanso”, dijo el locutor.

“Primero estoy muy cerca de la corte, hablé contigo y te dije que no podía, mis nervios no me dan para venir a grabar con la preocupación que tengo, segundo yo estoy atendiéndome médicamente, tercero esto es un trabajo que a mí me apasiona y me gusta pero yo necesito tomarme un tiempo con mi familia con el apoyo más verdadero (...) yo necesito a mi familia, yo voy a presentarme a un proceso muy duro de corte, no va a existir una deportación gracia de Dios porque llevo más de tres años en este país yo no tengo ningún otro problema, yo estoy ahora en un tratamiento y yo me estoy retirando momentáneamente de las cámaras”, explicó Frank Abel.

"Destino bajo ningún concepto me ha esbozado la posibilidad de que yo salga de aquí, les voy a hacer más sincero, yo decidí retirarme de los medios de comunicación por un tiempo y Destino incluso de conjunto con todo el equipo ha asumido que no solo puedo volver cuando yo desee, sino que sé exista la posibilidad de yo continuar haciendo un contenido desde lejos”, afirmó.

Entre sus motivos para hacer una pausa de los focos y cámaras, Frank Abel destacó también la necesidad de enfocarse en su familia y en una nueva etapa personal: “Además, yo voy a contraer matrimonio con una persona que se ha convertido en mi compañero de vida esa persona no vive en el estado de la Florida y yo me voy con esa persona a comenzar una vida que hace mucho tiempo yo no tenía que es mi vida sentimental”.

Frank Abel recalcó que se retira del mundo artístico y que no se va para ninguna otra plataforma: “Yo me quiero retirar, soy yo el que quiere tomarse un tiempo, soy yo el que quiere huir de las noticias malas que dan las personas malas, soy yo el que quiere huir de la falsedad que provocan estas personas en los medios de comunicación, yo quiero descansar, llevo 25 años en radio y televisión”.

El presentador dominicano Destino Positivo, enfatizó en que Frank Abel sigue formando parte del proyecto y que las puertas del programa permanecerán abiertas para él cuando decida regresar. En lo personal añadió que Frank Abel supo ganarse su cariño y respeto y el de su familia.

