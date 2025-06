Cubano comparte su experiencia trabajando en un supermercado en Brasil: "Y no me estoy quejando"

Un joven cubano que trabaja en un supermercado en Brasil ha compartido en redes sociales su experiencia laboral como migrante, en una serie de videos que han generado cientos de reacciones, tanto de apoyo como de reflexión.

ArielSteel, como se identifica en TikTok (@ariel.prez65), explicó que su trabajo en el supermercado lo compagina con la creación de contenido para redes, y aseguró que su propósito no es quejarse, sino mostrar cómo es el día a día de muchos emigrantes. “Los que trabajamos en centros comerciales, tiendas y supermercados no tenemos día de descanso… literal”, comentó en su primer video, aunque luego aclaró que sí cuentan con un día libre semanal, como establece la ley laboral brasileña.

En el video, Ariel describe las tareas habituales de su trabajo: descargar mercancía, organizar estantes, recoger productos dejados en pasillos y atender al público. “Hay clientes que nos tratan como monos en la pared”, lamentó. También señaló que, en ocasiones, ha presenciado situaciones incómodas como robos o niños rompiendo artículos sin supervisión. “Lo digo para que la gente sea más consciente cuando vaya al supermercado”, añadió.

“Mientras mejor trabajas, más trabajo te ponen”

En una segunda publicación, Ariel compartió lo que considera los aspectos más negativos de su empleo. Habló sobre el favoritismo de algunos jefes hacia ciertos empleados, de la forma en que a veces se asignan tareas fuera del contrato, y de cómo los trabajadores migrantes suelen ser los más exigidos. “Mientras mejor hagas tu trabajo, más trabajo te ponen”, dijo. “Hay días en los que, si no hay mucho que hacer, nos ponen a limpiar, organizar, o hacer tareas que no son parte del contrato”.

A pesar de ello, Ariel aclaró que está agradecido con su empleo y que no pretende quejarse. “Trabajo llueva, truene o relampaguee… porque créanme que mi papel hula no me va a pagar las cuentas”, expresó. También se refirió a su discapacidad física, que no ha sido impedimento para cumplir con sus responsabilidades: “Aquí se viene a trabajar”.

Una historia que conecta con otros migrantes

Las publicaciones de ArielSteel han recibido comentarios de decenas de personas que comparten trabajos similares, tanto cubanos como brasileños y venezolanos. Algunos coincidieron con sus vivencias, otros ofrecieron consejos sobre derechos laborales, y no faltaron quienes cuestionaron su punto de vista o lo invitaron a cambiar de empleo.

Un país con oportunidades… y desafíos

La historia de Ariel se inscribe en un contexto de creciente migración cubana hacia Brasil, y en particular hacia la ciudad de Curitiba, donde muchos buscan estabilidad y oportunidades laborales. En 2024, más de 22 mil cubanos solicitaron asilo en el país, el doble que el año anterior, según cifras citadas por Bloomberg. Curitiba ha visto crecer su comunidad cubana de forma notable, gracias a redes de apoyo, grupos en redes sociales y una percepción de mayor estabilidad en comparación con la isla.

“Aquí, al menos, puedo vivir como persona”, dijo uno de los migrantes entrevistados en un reportaje reciente de CiberCuba.

Diversidad de vivencias

Otros cubanos en Brasil han compartido también sus propias experiencias. La usuaria @studiodaysantoya, profesional de la salud, elogió la infraestructura médica del país pero criticó el enfoque diagnóstico superficial de algunos médicos, recomendando contratar seguro privado si es posible.

Por su parte, @soy_yu1990 alertó sobre el aumento del costo de vida, comparando sus compras actuales con las de años anteriores: “Antes, con 600 reales comía todo el mes; ahora gasto 100 dólares por semana”.

Un joven cubano en TikTok lanzó una advertencia a quienes emigran esperando resultados inmediatos: “Aquí se puede, pero hay que echar para adelante”. Mientras, @yaicontigo reflexionó sobre errores comunes al emigrar, como confiar demasiado en otros o gastar sin planificación.

Un mensaje con eco

Los videos de ArielSteel han logrado conectar con muchas personas que viven situaciones similares. Aunque muestran incomodidades y obstáculos, también transmiten resiliencia. “Voy a trabajar llueva, truene o relampaguee”, dijo con convicción. Su historia no pretende generalizar, pero sí aportar una voz más a una conversación cada vez más amplia sobre lo que significa ser migrante cubano hoy: esfuerzo, resiliencia y ganas de salir adelante, incluso cuando el camino no es fácil.

