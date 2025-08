Centro Nacional de Huracanes alerta sobre posible formación ciclónica frente a EE.UU.

Vídeos relacionados:

Una nueva zona de inestabilidad atmosférica en el Atlántico occidental, identificada como AL95, se encuentra a unos 290 kilómetros de la costa del estado de Carolina del Norte y podría convertirse en depresión o tormenta tropical en las próximas 48 horas

Según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema extratropical se mantiene sobre un frente estacionario con lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, mientras avanza lentamente hacia el este-noreste, alejándose del litoral estadounidense.

Las condiciones ambientales son apenas favorables, pero suficientes como para que el NHC le otorgue un 50% de probabilidad de desarrollo en las próximas horas.

A pesar de que se aleja del continente, la incertidumbre meteorológica y la fragilidad estructural en muchos puntos del Caribe exigen vigilancia, especialmente si el sistema cambia de comportamiento o influencia indirectamente otros patrones regionales.

Por otra parte, una onda tropical aún sin salir de África podría convertirse en una amenaza la próxima semana. Aunque en este momento no presenta potencial de desarrollo, los modelos sugieren que podría fortalecerse gradualmente mientras cruza el Atlántico central con rumbo oeste-noroeste.

Este segundo sistema tiene una probabilidad baja de formación en las próximas 48 horas, pero el NHC le asigna un 30% de desarrollo a siete días.

Sin señales de fortalecimiento inmediato, la atención se centra en cómo evolucionará en su tránsito, especialmente por su ruta clásica hacia el Caribe.

Ambos fenómenos son recordatorios de que la temporada ciclónica está activa y no espera por nadie. Aunque los pronósticos actuales no señalan una amenaza directa a Cuba, la experiencia obliga a no bajar la guardia.

Durante la actual temporada ciclónica, se han registrado varios eventos significativos en el Atlántico y el Caribe que reflejan un comportamiento activo del sistema atmosférico.

Uno de los momentos más relevantes fue la formación de Chantal, la tercera tormenta tropical del año, que marcó un hito temprano en la evolución de la temporada por su rápida consolidación como fenómeno con nombre asignado.

A mediados de julio, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) actualizó su pronóstico para la temporada ciclónica 2025 en el Atlántico, con una ligera reducción en las cifras, pero manteniendo la alerta por una actividad superior a la media histórica.

El nuevo informe estimó un total de 16 tormentas con nombre, 8 huracanes y 3 huracanes de gran intensidad (categoría 3 o superior).

Esto representa un leve ajuste respecto al pronóstico de junio, cuando se preveían 17 tormentas, nueve huracanes y cuatro intensos.

La revisión de julio ocurre en un contexto donde se mantienen temperaturas del océano Atlántico muy por encima del promedio, lo cual favorece la formación de ciclones, y se espera la ausencia del fenómeno El Niño, que usualmente ayuda a debilitar o cortar estas formaciones.

