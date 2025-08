La influencer panameña Gracie Bon, una de las modelos curvy más populares de Latinoamérica, ha vuelto a captar la atención de miles en redes sociales tras confesar cuánto pesa actualmente y lanzar una contundente declaración que ya recorre Internet: “Nunca volvería a bajar de peso por un hombre”.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Gracie publicó una selfie frente al espejo con un vestido ajustado y dejó claro que no está dispuesta a cambiar su cuerpo por complacer a nadie. “El que me va a querer va a ser así, tal cual como soy ahora, con un bum bum gigante jaja”, escribió.

Captura de Instagram / Gracie Bon

Poco antes, la influencer subió un video bailando en una discoteca, donde volvió a hacer una afirmación que causó revuelo: “Just trying to be myself while I got some people mad at me for having a 110kg body” (Solo intento ser yo misma, aunque a algunos les moleste que tenga un cuerpo de 110 kilos). Con esa cifra, Gracie hizo pública una parte de su vida que muchas figuras públicas prefieren ocultar, y lo hizo con orgullo.

Los comentarios en sus publicaciones no se hicieron esperar: desde mensajes como “hermosa”, “una diosa panameña” y “te ves feliz, y eso basta”, hasta críticas más subidas de tono. Pero como ya ha demostrado en ocasiones anteriores, Gracie no se deja intimidar. Sabe que su cuerpo genera opiniones divididas, y aun así sigue mostrándose tal como es.

Mientras algunos siguen opinando sobre su cuerpo, Gracie Bon deja claro que no está aquí para complacer a nadie. Con cada publicación, reafirma que la belleza no tiene talla, y que su cuerpo es suyo, no tema de debate.

Preguntas Frecuentes sobre Gracie Bon y la Autoaceptación Corporal