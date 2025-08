Fue campeona, hoy lucha por su vida: Atleta cubana necesita ayuda urgente

Vídeos relacionados:

La joven atleta cubana Marisleisys Duarthe Morell, quien llegó a ser campeona mundial juvenil de lanzamiento de la jabalina, atraviesa una crítica situación de salud y necesita ayuda urgente para seguir luchando contra una enfermedad degenerativa que ha puesto en riesgo su vida.

El llamado fue hecho este lunes en Facebook por Samuel Fabbri, quien ha acompañado de cerca la evolución de Marita —como la conocen sus allegados— y pidió solidaridad a atletas, instituciones, amigos y ciudadanos para apoyarla en este momento especialmente difícil.

Captura Facebook / Samuel Fabbri

Fabbri recordó que Duarthe, oriunda de Santiago de Cuba, fue una promesa del atletismo cubano, con condiciones excepcionales para seguir los pasos de figuras como María Caridad Colón.

Duarthe padece esclerodermia sistémica, una enfermedad degenerativa que comenzó afectando su piel y músculos, y que ahora amenaza órganos vitales, provocándole dolores constantes e insoportables.

La atleta, que hoy tiene 24 años y está próxima a cumplir 25, fue diagnosticada desde los 18, y desde entonces ha vivido entre limitaciones físicas, olvido institucional y un sistema de salud que no ha logrado cubrir todas sus necesidades.

Según explicó Fabbri, la joven necesita con urgencia medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios del grupo FANS o AINE, desinfectantes, vendas, alimentos y apoyo económico.

Su estado ha empeorado en las últimas semanas y su situación se describe como “una eterna dificultad”.

“Hace falta que TODOS pongamos nuestro granito de arena. Marita se merece todo nuestro apoyo”, escribió Fabbri, quien también compartió su número de contacto para quienes deseen colaborar: +53 55386090 (también disponible por WhatsApp).

Aunque penosa, la situación del abandono institucional no es nueva. En septiembre de 2022, la joven atleta enfrentaba el olvido del régimen, pese a sus logros deportivos a nivel internacional.

Captura Facebook / Marisleysis Duharte

En aquel entonces, la propia Duarthe denunció que no recibía los medicamentos necesarios ni el apoyo institucional que su situación requería.

Hoy, su historia vuelve a sacudir las redes sociales, no solo por el drama que vive una ex campeona cubana, sino por el clamor de quienes piden que no se le deje sola en esta batalla desigual.

A pocos días de su cumpleaños 25, familiares y amigos llaman a convertir la solidaridad en acción concreta para ayudar a salvarle la vida.

