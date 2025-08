Abogado advierte a personas con orden de deportación: "ICE está cobrando esta cantidad a diario"

El abogado de inmigración Carlos Dantes Mejías, con más de una década de experiencia en Houston, Texas, alertó a través de un video en redes sociales sobre una preocupante práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): el cobro diario de cientos de dólares a migrantes con órdenes finales de deportación que permanecen en Estados Unidos.

"ICE envía cartas donde informan que están cobrando a los migrantes 900 dólares diarios por cada día que no salen del país. He visto cartas con montos que van desde 50 mil hasta 230 mil dólares, esa es la más alta que yo he visto hasta ahora. Si te agarran con esa deuda, pueden demandarte y quitarte todas tus propiedades", advirtió el abogado.

Mejías exhortó a las personas con órdenes de deportación activa a abandonar el país o buscar asesoría legal lo antes posible para intentar apelar la decisión. "ICE está empezando a hacer esto que nunca se había hecho. Hay que tener cuidado", enfatizó.

Medidas impulsadas por la administración Trump

La advertencia del abogado coincide con las medidas aprobadas por la administración del presidente Donald Trump para endurecer las sanciones contra inmigrantes indocumentados.

El gobierno estadounidense logró reactivar y aplicar con más rigor una disposición legal de 1996, ya utilizada en 2018, que permite imponer multas de hasta 998 dólares diarios a quienes no abandonen voluntariamente el país tras recibir una orden final de deportación.

Además, se contempla la confiscación de bienes a quienes no puedan pagar las multas, con la posible participación del Departamento de Justicia a través de su división de decomiso de activos civiles.

La intención es aplicar las sanciones de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que podría traducirse en deudas superiores al millón de dólares.

Casos documentados y testimonios

En julio, CiberCuba reportó el caso de un ciudadano cubano que recibió una notificación de multa por 690,000 dólares tras permanecer en EE.UU. con una orden final de deportación.

El cubano era residente en Estados Unidos desde hace 12 años. Explicó que tras cumplir una condena federal, ICE intentó deportarlo, pero el régimen de la isla se negó a recibirlo. Liberado bajo libertad condicional, recibió permisos de trabajo, pero recientemente fue notificado de la deuda.

“Hace dos días recibí la carta donde me dicen que estoy en el país después de la deportación y pretenden multarme con 690 mil dólares. Casualmente hace tres días recibí mi permiso de trabajo por otro año”, relató al periodista Daniel Benítez quien también recomendó buscar asesoría legal de inmediato y advirtió que: "No ignorar la carta es fundamental".

La autodeportación con incentivos

Como parte del nuevo enfoque migratorio, el gobierno de Trump promueve la autodeportación mediante la aplicación CBP Home. Quienes salgan voluntariamente pueden beneficiarse con:

Perdón total de las multas acumuladas.

Un boleto de avión gratuito al país de origen.

Un bono de 1,000 dólares tras confirmar la salida, aunque algunos migrantes aseguran desde sus países de origen que ese dinero no lo han recibido.

“Con un vuelo gratuito, un estipendio de 1,000 dólares y el perdón de las multas, los inmigrantes ilegales no tienen excusa para quedarse”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde junio de 2025, ICE ha emitido al menos 10,000 notificaciones de multa. En algunos casos, se ha eliminado el periodo de 30 días antes de sancionar, y las notificaciones llegan directamente por correo. El proceso de apelación también ha sido acortado.

Expertos advierten que muchas personas reciben estas multas sin tener acceso a una defensa legal adecuada. Algunos han sido notificados incluso sin saber que tenían una orden de deportación activa. El caso del cubano multado con 690,000 dólares es el primero documentado públicamente con esa cifra.

