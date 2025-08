La hermana del reguetonero cubano Chocolate MC, Isis Sierra, ha causado sensación en TikTok tras publicar un video en el que habla sin filtros sobre su llegada a Estados Unidos, su proceso de adaptación y los sacrificios que ha hecho para salir adelante por sí sola.

El video, que rápidamente se volvió viral, responde a quienes aseguran que el popular y polémico cantante —quien actualmente se encuentra en prisión en EE. UU.— no la habría apoyado cuando emigró.

“¿Eso es lo que quieres escuchar? ¿Que mi hermano no me ayudó cuando llegué a este país? Pero no, no es cierto. Mi hermano sí me ayudó y me apoyó muchísimo”, afirmó Isis en el video.

Aun así, dejó claro que su vida actual no depende de esa ayuda inicial. “Nadie está obligado a ayudarte, y eso fue lo primero que aprendí al pisar este país. Aquí, si no luchas por ti, nadie lo va a hacer”, dijo. “No vine a que me mantuvieran, vine a construir mi propia historia. Cuando me botaron del trabajo, no fui a llorarle a nadie. Aprendí a hacer mi propio dinero. Hoy no vivo del nombre de nadie. Vivo de lo que he construido con mi mente, con mi historia”, concluyó.

Isis —conocida en redes sociales como @isis_marketing— combina actualmente su rol como madre y emprendedora con la creación de contenido en plataformas digitales, donde comparte consejos de marketing y desarrollo personal. En parte, vive de lo que genera en TikTok e Instagram, donde ofrece mentorías y cursos para quienes quieren aprender a monetizar sus redes.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Eres una luchadora”, “Qué buena actitud” y “Un ejemplo a seguir” son algunos de los mensajes que recibió. Una usuaria incluso recordó que Isis y su familia "se quedaron en la calle durmiendo con sus niños" tras llegar a EE. UU.

En medio de la controversia que siempre ha rodeado a Chocolate MC —ya sea por sus arrestos, sus canciones explícitas o sus declaraciones explosivas—, su hermana ha optado por otro camino: el de la independencia, el trabajo duro y el contenido positivo.

