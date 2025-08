El aspecto físico de las influencers siempre es motivo de debate en redes sociales, y la cubana Daniela Reyes no ha sido la excepción. Su reciente confesión sobre el uso de bótox generó una ola de comentarios divididos entre sus seguidores, muchos de los cuales cuestionaron si, a sus 27 años, era realmente necesario. Sin embargo, lejos de ignorar las críticas, Daniela ha decidido hablar claro y contar su experiencia de forma directa y sin filtros.

Con total naturalidad, la influencer compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde aclaró los motivos detrás del procedimiento y respondió a algunas preguntas frecuentes de sus seguidores, especialmente sobre si duele o no el bótox, y si es adecuado para personas jóvenes.

“Estoy a punto de cumplir 28 años. Soy joven, extremadamente joven, pero el bótox no es según la edad, sino según lo necesario en cada persona”, aseguró. Daniela explicó que hay personas que, por su forma de gesticular, comienzan a desarrollar líneas de expresión desde muy temprano. “Dependiendo de cómo muevas las expresiones del rostro, se te van haciendo las marquitas”, añadió.

En su caso particular, la influencer reveló que no ve bien y suele fruncir el ceño con frecuencia, lo que podría derivar en arrugas permanentes en la frente. Por eso, decidió aplicar bótox como medida preventiva y no como un cambio radical en su imagen.

¿Y duele el bótox? Daniela lo tiene claro: “A mí no me cuesta mucho trabajo las inyecciones, no soy la más sensible. Para decir que algo me duele, tiene que doler. Es molesto, pero no es dolor”. La joven también detalló que el procedimiento fue rápido y que permaneció quieta para asegurar un buen resultado.

Además de aplicárselo en la frente y el entrecejo, también se inyectó bótox en los músculos maseteros, una zona relacionada con el bruxismo, una condición que implica apretar los dientes inconscientemente, sobre todo mientras duerme. “El bótox ayuda a relajar esos músculos”, explicó.

Con esta nueva declaración, Daniela se suma a la lista de figuras públicas que apuestan por la transparencia a la hora de hablar sobre tratamientos estéticos. Y aunque algunos sigan criticando, su mensaje es claro: cada cuerpo es diferente y cada decisión estética debe responder a lo que cada persona necesita y desea.

En 2025, los tratamientos preventivos están más normalizados que nunca, y figuras como Daniela Reyes ayudan a derribar estigmas sobre el cuidado personal. Lo importante, como bien recuerda ella, es que cada elección esté basada en el bienestar propio, no en la presión ajena.

Preguntas frecuentes sobre el uso de bótox por Daniela Reyes