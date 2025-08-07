Trump dispara los aranceles a la India en castigo por esto

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un anuncio de último minuto: elevará al 50 % los aranceles a las importaciones procedentes de la India en respuesta directa a la compra de petróleo ruso por parte del Gobierno de Narendra Modi.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la política exterior y comercial estadounidense, al aplicar por primera vez “sanciones secundarias” contra un socio estratégico como la India, con el objetivo explícito de frenar la maquinaria de guerra del Kremlin en Ucrania.

Según el decreto firmado por Trump y publicado por la Casa Blanca, las importaciones indias estarán sujetas a una subida arancelaria inmediata del 25 %, a la que se sumará otra del mismo valor en 21 días.

El documento oficial señala que esta decisión se basa en que la India “está actualmente importando directa o indirectamente petróleo de la Federación Rusa”, y que por tanto “es necesario y apropiado” imponer esta penalización comercial.

“He recibido información adicional de varios altos funcionarios sobre, entre otras cosas, las acciones del Gobierno de la Federación Rusa con respecto a la situación en Ucrania”, se lee en el decreto.

Con estas medidas, la India se une al reducido grupo de países enfrentados a aranceles estadounidenses tan elevados, junto a Brasil (50 %), Siria (41 %), Myanmar (40 %) y Suiza (39 %).

Trump ha justificado su decisión como parte de una estrategia para presionar a Rusia a aceptar un alto el fuego en Ucrania, pero la medida también busca cambiar el rumbo energético de la India.

“India no solo está comprando enormes cantidades de petróleo ruso, sino que luego vende gran parte del petróleo adquirido en el mercado abierto para obtener grandes ganancias. No les importa cuántas personas en Ucrania están siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa”, escribió Trump en Truth Social.

El anuncio se produjo tras una visita a Moscú del enviado de Trump, Steve Witkoff, quien se reunió con Vladimir Putin.

Al día siguiente, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum de 10 días al Kremlin para cesar las hostilidades, plazo que vence este viernes.

Mientras tanto, el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, tildó las medidas de Trump de “injustas, injustificadas e irracionales”, subrayando que las importaciones de crudo ruso responden a “factores de mercado” y buscan garantizar la seguridad energética de 1,400 millones de personas.

El dilema energético de la India

Aunque India mantiene una postura firme en público, en privado se están produciendo ajustes.

De acuerdo con Reuters y Bloomberg, varias refinerías indias han cancelado compras de crudo ruso y están buscando alternativas en Estados Unidos, Canadá y Oriente Medio. Incluso algunos petroleros rusos esperan frente a sus costas, sin autorización para descargar.

Este giro discreto parece indicar que el Gobierno de Modi está valorando el impacto económico y geopolítico de seguir desafiando a Washington.

No obstante, Modi se ha mostrado tajante: “La India nunca comprometerá los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores. Y sé que tendré que pagar un precio enorme por esto personalmente, pero estoy listo”.

Repercusiones económicas inmediatas

El anuncio de Trump sacudió los mercados indios: los principales índices bursátiles, como el Sensex de Bombay y el Nifty 50, cayeron un 0,4 %, con un impacto especialmente fuerte en los sectores farmacéutico y tecnológico.

India exporta a EE.UU. una gran variedad de productos: productos farmacéuticos, maquinaria, textiles y productos agrícolas.

Algunos de estos -como el sector agrícola- representan una línea roja para Nueva Delhi.

En contrapartida, las principales exportaciones estadounidenses a India incluyen gas, productos químicos y componentes aeroespaciales, industrias que podrían verse perjudicadas si India aplica medidas de represalia.

Paradójicamente, el endurecimiento de los aranceles contra la India ocurre mientras Apple y otras empresas estadounidenses han estado trasladando parte de su producción a ese país, como consecuencia de los aranceles contra China.

En 2024, la India fue el décimo mayor proveedor de bienes a EE.UU., con exportaciones valoradas en 87,000 millones de dólares, según dio conocer en las últimas horas la cadena NBC.

Por contraste, importó bienes estadounidenses por 42,000 millones.

Productos como teléfonos inteligentes y equipos electrónicos -muchos de ellos fabricados en India por empresas estadounidenses- están exentos de los nuevos aranceles por ahora.

Sin embargo, Trump ha insinuado que eso podría cambiar. “Hace tiempo que le informé a Tim Cook, de Apple, que espero que sus iPhone que se vendan en los Estados Unidos se fabriquen en los Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar”, advirtió.

¿Una medida contra Rusia o contra la India?

La decisión de Trump también está rodeada de críticas internas y contradicciones estratégicas.

Mientras se castiga a la India por su relación energética con Rusia, ni China ni la Unión Europea -que siguen comprando materias primas al Kremlin- han sido sancionadas de manera similar.

De hecho, Estados Unidos continúa importando paladio, fertilizantes y productos químicos rusos para sus industrias, especialmente la energética y la nuclear.

Todo esto ha llevado a analistas en Nueva Delhi a preguntarse si Trump busca realmente debilitar a Putin o simplemente forzar a India a convertirse en cliente energético exclusivo de Estados Unidos.

“¿Lo que de verdad quiere Trump es hacer que Putin ordene a sus cañones que dejen de disparar, o simplemente que India deje de comprar petróleo a Rusia y pase a hacerlo a EE.UU.?”, ha cuestionado el diario español El Mundo.