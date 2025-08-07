¿Vives en Florida? Así puedes conseguir fondos gratis para proteger tu hogar del próximo ciclón

Vídeos relacionados:

Los propietarios de viviendas en Florida ya pueden volver a solicitar fondos del programa My Safe Florida Home, diseñado para ayudar a reforzar estructuras frente a huracanes y reducir costos de seguro.

Florida Politics informó que la reapertura de esta iniciativa coincide con advertencias de expertos sobre mayor actividad ciclónica en los próximos meses, debido a las temperaturas récord del Atlántico y condiciones atmosféricas propicias para tormentas.

Con un nuevo respaldo de 280 millones de dólares, el programa ofrece inspecciones gratuitas para detectar vulnerabilidades en las viviendas, y subvenciones equivalentes para aplicar mejoras como ventanas resistentes a impactos, techos reforzados y puertas certificadas contra tormentas.

Desde su lanzamiento en 2023, miles de floridanos se han beneficiado del programa, que este año prioriza a cuatro grupos: propietarios de bajos o medianos ingresos, mayores o menores de 60 años.

Especial atención recibirán los adultos mayores de bajos recursos, subrayó el portal de noticias.

El proceso consta de dos pasos: primero se solicita la inspección sin costo, y luego se aplica a la subvención para ejecutar las mejoras recomendadas por los técnicos.

“El programa permite actuar antes del huracán, no después”, declaró Tim Weisheyer, presidente de Florida Realtors, citado por el medio.

“Prepara hogares, baja seguros y protege lo que más importa”, añadió.

La Legislatura estatal aumentó este año el presupuesto con 100 millones adicionales y el programa recibió apoyo bipartidista por su potencial para ahorrar costos de recuperación.

Estudios muestran que, por cada dólar invertido en prevención, se ahorran seis en daños post-desastre.

Las autoridades recomiendan a los propietarios elegibles que presenten sus solicitudes lo antes posible, ya que se espera una alta demanda antes de que lleguen los próximos ciclones.

Paralelamente, desde el 1 de agosto de 2025, los residentes de Florida pueden comprar sin pagar impuestos estatales una amplia gama de productos esenciales para la preparación ante huracanes.

Esta exención fiscal permanente, que ya está en vigor, fue aprobada por la legislatura estatal y firmada por el gobernador Ron DeSantis como parte del presupuesto estatal más reciente.

Con esta nueva legislación, el tradicional modelo de “vacaciones fiscales” -que consistía en exenciones limitadas a una o dos semanas al año-ha sido reemplazado por una cobertura fiscal continua durante los 12 meses, facilitando el acceso a suministros fundamentales en cualquier momento.

Sin embargo, en abril pasado, se informó que el estado de Florida dejó de recibir casi $300 millones en fondos federales destinados a fortalecer su infraestructura ante huracanes, inundaciones y otros desastres naturales, luego de que el gobierno de Donald Trump cancelara el programa BRIC (Building Resilient Infrastructure and Communities), administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La decisión, anunciada esta semana por el nuevo director de FEMA, Cameron Hamilton, ha generado preocupación entre funcionarios locales y expertos en resiliencia climática, especialmente porque la temporada de huracanes pasada fue la más activa de los últimos 40 años y ya se avecina la próxima, informó el canal Univisión.

Por otra parte, en febrero se presentó un nuevo proyecto de ley en el Senado de Florida (el SB 724), denominado "Ley de Árboles Caídos", el cual preveía que el dueño de una propiedad se hiciera responsable de los gastos derivados de los daños ocasionados a otras personas si un árbol plantado en su patio o jardín cae sobre la propiedad de otro individuo.

