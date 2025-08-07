Paradoja cubana: Gobierno impulsa taxis eléctricos mientras el país sufre apagones masivos

Vídeos relacionados:

La prensa oficialista cubana anunció con entusiasmo la incorporación de 35 ecotaxis eléctricos en la provincia de Granma, de los cuales 20 circularán en Bayamo y 15 en Manzanillo, como parte de un proyecto estatal de transporte “sostenible”.

Los vehículos, según el periódico Granma, brindan servicio económico (10 pesos por pasajero), son de bajo costo operativo y cero emisiones, y su implementación responde a la estrategia nacional para “aliviar el panorama del transporte público”.

Sin embargo, el anuncio llega en un momento de máxima tensión energética. Este miércoles se informó que Cuba se queda con una sola patana turca operativa y enfrenta apagones diarios que superan los 2.000 megavatios (MW) de déficit.

La desconexión definitiva de la Suheyla Sultan, la central flotante más potente que operaba en el país, marca un punto crítico en el desmoronamiento del sistema eléctrico nacional.

En este contexto, el uso de vehículos eléctricos —que requieren cuatro horas de carga nocturna— parece más un acto de propaganda que una solución real en la crisis del transporte público.

El propio director de la Agencia Taxi en Granma, José Rafael Maceo Rivero, reconoció que el servicio ha sufrido interrupciones debido a la inestabilidad del suministro eléctrico, lo que retrasa la salida diaria de los triciclos.

Los datos oficiales indican que más de 3.500 pasajeros se trasladan a diario en estas unidades entre las dos ciudades. En Bayamo, las rutas conectan puntos como la piquera del ferrocarril con el cementerio, el Hospital Pediátrico y el Aeropuerto Viejo. En Manzanillo, operan entre la fábrica de calzado, Nuevo Manzanillo y la Terminal de Ómnibus, con recorridos de hasta 5 km.

La apuesta por estos ecotaxis forma parte de una narrativa oficial que intenta posicionar al régimen como impulsor de la “movilidad verde”, mientras la mayoría del país sufre apagones prolongados, sin una estrategia clara para recuperar la generación eléctrica.

Mientras el gobierno presume 35 triciclos eléctricos, la realidad nacional sigue marcada por la oscuridad, el colapso del sistema eléctrico y la ausencia de soluciones estructurales.

