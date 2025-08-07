United Airlines suspende su ruta Houston-La Habana por fuertes motivos

Vídeos relacionados:

United Airlines suspenderá su única ruta comercial regular a Cuba a partir del 2 de septiembre, dejando a Houston sin conexión directa con La Habana y marcando un nuevo retroceso en los vínculos aéreos entre Estados Unidos y la Isla.

La ruta, operada con aviones Boeing 737-800 desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush hasta el Aeropuerto Internacional José Martí, era la única conexión directa entre Cuba y una ciudad estadounidense fuera de Florida.

Fuertes motivos para cancelar la ruta entre Houston y La Habana

Aviación News informó que la compañía United notificó al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) que cesará las operaciones debido a dos razones fundamentales. En primer lugar por la baja demanda de vuelos a Cuba, lo que hace que los viajes no sean rentables.

En segundo lugar, la aerolínea asegura que hay una marcada estacionalidad en la ruta. Espera reanudar el servicio para el verano de 2026 y solicitó una exención para mantener sus derechos de operación durante el periodo inactivo.

En tercer lugar es importante recordar que la cancelación ocurre en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses hacia Cuba y otros países de la región.

En junio, el gobierno de Donald Trump impuso nuevas restricciones de visado para ciudadanos cubanos y en agosto reforzará las limitaciones a los viajes turísticos exigiendo fianzas a algunos viajeros, lo que genera un entorno de creciente incertidumbre para las aerolíneas.

Lo más leído hoy:

American Airlines domina actualmente el mercado de vuelos a Cuba desde Estados Unidos con el 68,4 % de los asientos disponibles, seguida por Southwest (12,8 %), Delta (11,8 %) y United, que apenas representaba el 7 % del tráfico.

Pese a esta suspensión, United mantendrá un vuelo chárter semanal entre Jacksonville y la base militar de la Bahía de Guantánamo, que no está disponible para el público general.

Reducción de operaciones hacia Cuba

En junio, American Airlines solicitó suspender temporalmente su vuelo entre Miami y Santiago de Cuba. Además, en febrero, se reportó un vuelo entre Cuba y EE.UU. con solo seis pasajeros, aunque cargado de maletas enviadas por agencias.

La continuidad de estas decisiones plantea un futuro incierto para los vuelos entre ambos países, con un impacto directo en la movilidad, el comercio informal y la reunificación familiar de miles de cubanos.

En julio, CiberCuba ya había adelantado que United Airlines planeaba suspender su ruta Houston-La Habana debido a la caída sostenida en la demanda, la estacionalidad del tráfico de pasajeros y el creciente endurecimiento del contexto regulatorio.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de la ruta Houston-La Habana por United Airlines