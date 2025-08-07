Alarma por principio de incendio en la parroquia mayor de Sancti Spíritus

La histórica Parroquia Mayor de Sancti Spíritus, considerada la iglesia más antigua de Cuba, fue escenario este miércoles de un principio de incendio que generó alarma, pero no causó daños estructurales ni víctimas.

Según testigos, una densa nube de humo negro comenzó a salir del templo poco después del mediodía, lo que provocó que varias personas dieran aviso inmediato a los bomberos, informó el seminarista Nestor Luis.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraban la magnitud del humo, lo que hizo temer lo peor para el emblemático edificio del siglo XVII.

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se originó en el patio interno de la sacristía, a raíz de la explosión de baterías de litio recién instaladas en una planta eléctrica.

El fallo habría sido provocado por una mala manipulación del breaker, combinada con las interrupciones eléctricas que afectan de manera constante a la ciudad.

El incendio afectó cables y componentes de la planta, generando el humo que rápidamente se propagó por la nave central del templo.

Aunque no se detectaron llamas en el área principal, la situación causó gran consternación entre los presentes y los vecinos que se aglomeraron en las inmediaciones.

La rápida intervención de los bomberos, junto con la acción del personal parroquial, permitió sofocar el fuego antes de que se extendiera. No se reportaron daños significativos a la estructura ni a las reliquias religiosas.

“La Mayor sigue en pie, majestuosa e imponente, como símbolo espiritual y patrimonial de Sancti Spíritus”, afirmó un feligrés a este medio, visiblemente aliviado por el desenlace.

La Parroquia Mayor, ubicada en el corazón del centro histórico espirituano, es un icono arquitectónico y religioso que data del siglo XVII.

Su preservación es una prioridad para la comunidad, que teme que incidentes como este pongan en riesgo un patrimonio que ha sobrevivido siglos de historia, huracanes y crisis.

