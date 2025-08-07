Por intentar corregir una multa, ICE arresta a cubano en EE.UU. y ahora teme ser deportado a la isla

Vídeos relacionados:

Ariel Figueredo López acudió voluntariamente a la estación de policía de Osceola, Arkansas, para resolver una multa de tránsito en la que su nombre aparecía incorrecto. En vez de una solución, recibió un arresto.

“Le dijeron que no salía en el sistema, que el nombre estaba mal. Ahí lo detuvieron y le dijeron que lo iban a deportar a Cuba”, contó su pareja, Eliani Rusindo, al diario El País, que dio a conocer el caso el pasado martes.

Desde entonces, han pasado cinco meses, Ariel permanece recluido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, sin cargos criminales vigentes ni posibilidad de fianza.

Había llegado legalmente a Estados Unidos en abril de 2023 a través del programa CBP One, con permiso temporal para vivir y trabajar. En poco más de un año, se las arregló para conseguir empleo, formar pareja, mudarse entre estados y construir una nueva vida junto a otros migrantes cubanos.

Como muchos cubanos que llegan sin nada, Figueredo apostó todo al trabajo. Primero en paneles solares en Georgia, luego en repartos con Doordash y un nuevo contrato en Arkansas.

Junto a su novia, dio un pago inicial por un auto KIA Sedona 2018, alquilaron una casa compartida y hasta sacaron tarjetas de crédito. Quería volver a Nebraska, donde había llegado inicialmente. Allí vive su hermano.

Lo más leído hoy:

Según El País, su caso se inscribe en la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump, que ha intensificado las deportaciones exprés incluso por infracciones menores.

El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado miles de arrestos sin condenas penales ni antecedentes, con efectos colaterales devastadores para las familias como pérdida de ingresos, deudas, incautaciones y riesgo de deportación a países donde enfrentan represalias.

Su hermano y su cuñada han pagado más de 2,500 dólares a un abogado de inmigración y continúan abonando cuotas mensuales de 500 dólares para evitar que lo deporten.

Su novia, mientras tanto, tuvo que regresar a Florida. Durante dos meses logró mantener el pago del carro, pero esta semana una grúa del concesionario se lo llevó. “Queríamos comprar una casa, hacer una familia, muchas cosas. Pero al final, lo perdimos todo. Las cosas que teníamos, que habíamos ido comprando poco a poco. Hasta la ropa”, lamentó Rusindo.

Figueredo le dejó el PIN de su cuenta de Doordash para retirar el dinero y pudo acceder a parte del fondo en Chase, pero las tarjetas de crédito quedaron arruinadas. “Él tenía buen crédito”, recuerda su pareja. Hoy, solo queda incertidumbre.

La familia teme que, si Ariel es enviado de regreso a Cuba, termine en prisión. Había expresado su oposición al régimen, y como muchos cubanos en el exilio, sabe que un regreso forzado puede costarle la libertad.

Preguntas frecuentes sobre la detención de Ariel Figueredo López y la política migratoria de ICE