Willy Allen: "Nunca un juez me ha negado en Corte un Ajuste Cubano de una persona con parole"

El abogado Willy Allen, experto en Inmigración, ha asegurado en declaraciones a CiberCuba que a él nunca, ningún juez, le ha denegado la residencia por Ajuste Cubano, en Corte, en los casos en que su cliente es una persona con parole.

Tanto Allen como la abogada Liudmila Marcelo, coinciden en que esta es la vía más rápida para recibir la 'green card' aunque ambos admiten que a muchos inmigrantes les impone tener que ir a pelear su residencia en sede judicial.

"Yo trato de hacerlo porque para mí es más eficiente y más rápido. Si yo tengo una Corte hoy y la jueza me dice, tengo fecha para ti, para enero 8, para darte la residencia de tu cliente, yo digo, la voy a coger porque sé que en enero 8 mi cliente va a ser residente americano, retraoactivo a su fecha de entrada".

En cambio, añade Allen, quienes lo hacen por USCIS "llevan 500 días esperando, 900 días esperando, 700 días esperando".

Willy Allen respondió de esta manera a la duda de un espectador de CiberCuba que asegura ser parole 212 de la segunda segunda casilla, con asilo afirmativo, vigente y residencia pendiente 550 días. A esta persona le preocupaba si en caso de detención, podría pedir fianza al juez.

El abogado le rectificó inmediatamente. "En caso de detención, vas a pedir tu residencia al juez y el juez te va a otorgar tu residencia. Felicidades por ese parole. Tu residencia te va a llegar", dijo.

Poniéndose en el peor de los casos, o sea, en el de la detención por parte de los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), Allen explicó que si esta persona "entró con parole, segunda casilla, el juez tiene jurisdicción para su caso de residencia".

"Yo trato de mantener en la Corte a todos los cubanos que tengo para obtener las residencias con el juez. Hay algunos jueces que no quieren hacerlo porque tienen demasiados casos y hay algunos de mis clientes que cogen pánico en Corte y no quieren hacerlo en Corte. Pero yo te diría a ti que a mí nunca un juez me ha negado un Ajuste Cubano de una persona con parole en Corte", recalcó.

"En Corte, con un parole, yo sé cuándo me van a dar la residencia y si a una persona con parole la detienen y no es un delito criminal; es solamente las detenciones que hacen absurdas, voy a pedir su residencia en Corte".

Por otra parte, el abogado avanzó que las residencias que más le están llegando son las de CBP One y las de personas que han entrado con visas como españoles.