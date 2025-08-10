Una cubana conmovió a cientos de personas en TikTok al compartir un breve pero emotivo video en el que agradece a Dios por haber logrado pagar su casa en Cuba. En las imágenes se observa una vivienda típica de zonas urbanas del país, mientras en pantalla aparece el mensaje:

“Gracias a Dios mil gracias por hoy poder pagar mi casa. Sin ti nada hubiera sido posible, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias gracias, solo muéstrame el camino para yo seguir.”

El clip, de apenas 13 segundos, rápidamente generó una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios, identificados con su historia de esfuerzo y sacrificio, compartieron sus propias experiencias y felicitaron a la autora por alcanzar un sueño tan importante.

“Felicidades, yo también logré comprar mi casa y mis cosas, y en meses me voy ya al fin a estar cerca de los míos”, comentó una persona, dejando entrever que, como la creadora del video, forma parte de la diáspora cubana.

“Qué bueno, no hay nada mejor que lograr lo verdaderamente de uno. Aquí todo es deuda”, escribió otra usuaria, aludiendo a las dificultades económicas en el extranjero.

La sección de comentarios se llenó de mensajes de aliento, bendiciones y elogios, con frases como “Eres una guerrera”, “Dios te bendiga” y “A eso se vino, a luchar por nuestros sueños”.

Más allá del logro individual, muchos de los mensajes reflejaron el sentir de miles de cubanos que han emigrado en busca de una vida mejor. “Así es, haciendo es como es, a lo que vinimos. Me alegré mucho”, expresó otro usuario, reconociendo el esfuerzo y la determinación necesarios para alcanzar metas lejos de casa.

El video acumuló cientos de reacciones y decenas de comentarios en pocas horas, convirtiéndose en una muestra del poder de las redes sociales para conectar a los cubanos —dentro y fuera del país— a través de historias de superación, fe y esperanza compartida.

