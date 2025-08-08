Cubano detenido por contrabando de aves vivas en aeropuerto de Miami

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano de 22 años fue arrestado este jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, tras intentar introducir 40 aves vivas ocultas en su cuerpo.

A través de la red social X, Diane J. Sabatino, quien se desempeña dentro de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), dio a conocer la noticia.

“Fracasó estrepitosamente! Este tipo de contrabando tensiona la seguridad fronteriza, pone en riesgo la salud pública y propaga enfermedades que amenazan tanto a los animales como a los seres humanos”, expuso en su post.

La operación fue descubierta antes de que pudiera abordar su vuelo, frustrando lo que podría haber sido un grave riesgo para la seguridad fronteriza y la salud pública.

Casos similares

En mayo de 2025, las autoridades de la Aduana General de la República frustraron un intento de sacar ilegalmente del país un ave y varios huevos ocultos en un equipaje con destino a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

En 2021, la Guardia Civil española interceptó 161 aves silvestres en el Aeropuerto de Manises, en Valencia, transportadas por un pasajero procedente de La Habana.

Las aves, escondidas en maletas y sin documentación legal, evidenciaban el paso exitoso por los controles aduaneros cubanos y españoles, lo que generó preocupación por las fallas en la detección de este tipo de tráfico.

En abril de 2019, otro caso de “contrabando natural” fue detectado en La Habana, cuando las autoridades aduaneras decomisaron un equipaje en el que intentaban sacar del país 277 aves vivas.

¿Por qué es preocupante este tipo de contrabando?

Las aves exóticas pueden portar enfermedades zoonóticas (transmisibles entre animales y humanos), como la gripe aviar o la psitacosis, lo que pone en peligro tanto a la población como a otras especies animales.

Asimismo, el transporte ilegal suele implicar condiciones extremas de hacinamiento, falta de alimento, agua o ventilación, lo que representa una grave forma de maltrato animal.

De igual manera, si estas aves lograran escapar o ser liberadas en otro país, podrían convertirse en especies invasoras, alterando los ecosistemas locales y desplazando fauna autóctona.

