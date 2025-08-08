Cubano detenido por contrabando de aves vivas en aeropuerto de Miami

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano de 22 años fue arrestado este jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, tras intentar introducir 40 aves vivas ocultas en su cuerpo.
A través de la red social X, Diane J. Sabatino, quien se desempeña dentro de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), dio a conocer la noticia.
“Fracasó estrepitosamente! Este tipo de contrabando tensiona la seguridad fronteriza, pone en riesgo la salud pública y propaga enfermedades que amenazan tanto a los animales como a los seres humanos”, expuso en su post.
La operación fue descubierta antes de que pudiera abordar su vuelo, frustrando lo que podría haber sido un grave riesgo para la seguridad fronteriza y la salud pública.
Casos similares
En mayo de 2025, las autoridades de la Aduana General de la República frustraron un intento de sacar ilegalmente del país un ave y varios huevos ocultos en un equipaje con destino a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
En 2021, la Guardia Civil española interceptó 161 aves silvestres en el Aeropuerto de Manises, en Valencia, transportadas por un pasajero procedente de La Habana.
Las aves, escondidas en maletas y sin documentación legal, evidenciaban el paso exitoso por los controles aduaneros cubanos y españoles, lo que generó preocupación por las fallas en la detección de este tipo de tráfico.
En abril de 2019, otro caso de “contrabando natural” fue detectado en La Habana, cuando las autoridades aduaneras decomisaron un equipaje en el que intentaban sacar del país 277 aves vivas.
¿Por qué es preocupante este tipo de contrabando?
Las aves exóticas pueden portar enfermedades zoonóticas (transmisibles entre animales y humanos), como la gripe aviar o la psitacosis, lo que pone en peligro tanto a la población como a otras especies animales.
Asimismo, el transporte ilegal suele implicar condiciones extremas de hacinamiento, falta de alimento, agua o ventilación, lo que representa una grave forma de maltrato animal.
De igual manera, si estas aves lograran escapar o ser liberadas en otro país, podrían convertirse en especies invasoras, alterando los ecosistemas locales y desplazando fauna autóctona.
Preguntas frecuentes sobre el contrabando de aves y su impacto en la seguridad y salud pública
¿Por qué es peligroso el contrabando de aves vivas?
El contrabando de aves vivas es peligroso porque puede propagar enfermedades zoonóticas, como la gripe aviar o la psitacosis, que son transmisibles entre animales y humanos. Esto representa un riesgo para la salud pública y puede llevar al desequilibrio de ecosistemas si las aves se convierten en especies invasoras.
¿Cómo afecta el contrabando de fauna a la seguridad fronteriza?
El contrabando de fauna tensiona la seguridad fronteriza porque requiere recursos adicionales para ser detectado y controlado, desviando la atención de otras amenazas potenciales. Además, puede facilitar otras actividades ilegales al aprovechar vulnerabilidades en los controles aduaneros.
¿Qué medidas se están tomando para combatir el tráfico ilegal de aves en Cuba?
Las autoridades cubanas han intensificado los controles aduaneros y se aplican medidas de rigor para evitar el tráfico ilegal de especies protegidas. Asimismo, Cuba es signataria de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), lo que implica el cumplimiento de regulaciones estrictas para el traslado de estas especies.
¿Cuáles son las consecuencias del tráfico de aves para el medio ambiente?
El tráfico de aves puede alterar los ecosistemas locales si estas se convierten en especies invasoras, lo que podría desplazar a la fauna autóctona y provocar desequilibrios ecológicos. Además, el maltrato animal asociado al transporte ilegal de aves, como el hacinamiento y la falta de cuidados básicos, contribuye a la disminución de las poblaciones de especies silvestres.
